Wta Abu Dhabi Draw - Trevisan pesca Mertens. Camila Giorgi protagonista a Linz

Sono due i tornei in programma da lunedì 6 a domenica 12 febbraio nel circuito femminile, entrambi pronti a regalare spettacolo e tante sorprese (ormai all'ordine del giorno tra le donne). Il Wta 500 di Abu Dhabi sarà l'obiettivo di diverse tenniste approdate nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Daria Kasatkina guiderà il seeding ma dovrà vedersela con molte rivali agguerrite. Nella parte alta del tabellone principale sono presenti Danielle Collins e Jelena Ostapenko, che si affronteranno già al primo turno della competizione.

La spagnola Paula Badosa sfiderà invece Samsonova e potrebbe poi sfidare Barbora Krejcikova. L'Italia sarà protagonista con Martina Trevisan, che cercherà di dare battaglia e proseguire la sua avventura all'interno della difficile manifestazione, provando a riscattare la delusione degli Australian Open con l'eliminazione al debutto.

Nella parte bassa la brasiliana Haddad Maia comincerà il cammino contro Bouzkova, mentre si preannuncia molto interessante l'incontro fra Karolina Pliskova e l'iberica Garbine Muguruza. La vincente potrebbe incrociare la strada di Elena Rybakina, finalista a Melbourne.

La numero 9 del mondo Belinda Bencic sarà la testa di serie numero 2 e attende di scoprire la sua avversaria del debutto (una fra Kostyuk e Cirstea).

Abu Dhabi main draw is out! Some🔥first rounds:



Kasatkina-Bye

Teichmann-Q

Q-Zheng

Collins-Ostapenko

Kudermetova-Bye

Mertens-Trevisan

Krejcikova-Q

Badosa-Samsonova

Haddad Maia-Bouzkova

Andreescu-Q

Pliskova-Muguruza

Bye-Rybakina

Kontaveit-Zhang

Q-Q

Kostyuk-Cirstea

Bye-Bencic — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 4, 2023

Il tabellone principale del Wta 250 di Linz

Anche a Linz andrà in scena un torneo nella prossima settimana, che metterà in palio in totale 250 punti per la vincitrice.

Maria Sakkari comanda il main draw ed esordirà con la spagola Parrizas Diaz. Il primo ostacolo della greca potrebbe essere rappresentato da Donna Vekic ai quarti di finale. Tra le rivali per il titolo c'è Ekaterina Alexandrova (testa di serie numero 2).

L'Italia è presente anche in questa competizione e punta tutto sull'azzurra Camila Giorgi, che vuole dare più continuità ai risultati in questo inizio di stagione 2023. La marchigiana farà il suo esordio assoluto contro la rumena Jaqueline Cristian per accedere a un più ostico secondo turno: ad attenderla la vincente del confronto fra Katerina Siniakova e l'altra rumena Begu (terza testa di serie).

Photo credit: United Cup.