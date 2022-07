WTA Palermo - Martina Trevisan guida il main draw. Subito derby Errani-Cocciaretto

Jannik Sinner 'in love': l'indizio social per la sua Maria Braccini

Altro ‘difensore’ istituzionale per Novak Djokovic: un senatore del Texas lo appoggia

Tatjana Maria , la mamma che ha emozionato sui prati dell'All England Club quest'anno, non potrà partecipare al torneo e sarà la grande assente. La tedesca è stata costretta ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio alla gamba.

Il suo cammino potrebbe poi incrociarsi con quello di Anna Bondar . La favorita per conquistare le semifinali porta il nome e il cognome di Yulia Putintseva . Irina-Camelia Begu e Sara Sorribes Tormo proveranno a renderle la strada verso la finale insidiosa.

Lucrezia Stefanini , invece, rappresenterà l’Italia nella parte bassa del main draw. La Stefanini, in campo grazie a una wild card, troverà dall’altra parte della rete all’esordio Panna Udvardy .

La toscana giocherà contro Anna Karolina Schmiedlova e, in caso di vittoria, incontrerebbe una tra Shuai Zhang e Petra Martic . Sarà Nuria Parrizas Diaz a chiudere il quadro delle teste di serie nella parte alta.

Anche Jasmine Paolini è stato sorteggiata nella stessa porzione di tabellone, ma potrebbe trovare una delle sue connazionali solo in semifinale.

Le due tenniste italiane si sfideranno all’esordio per regalarsi una partita elettrizzante con Caroline Garcia

Il Tour WTA, la prossima settimana, si sposterà in Italia per la 33esima edizione del Ladies Open di Palermo. Il torneo siciliano è tornato a disputarsi nel 2019 dopo cinque anni di assenza. È stata Danielle Collins ad aggiudicarsi il titolo lo scorso anno.



Site build with: World CMS 2.0

Copyright © 2022 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD

el: 0,00473