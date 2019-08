Atp Montreal - Draw: Nadal-Fognini possibile quarto. Torna Berrettini?

Rafael Nadal è il favorito numero uno nel Master 1000 di Montreal. Campione lo scorso anno a Toronto, lo spagnolo decide di prendere parte all'evento canadese al contrario di Novak Djokovic e Roger Federer e proverà a conquistare per la quinta volta la Rogers Cup.

Non avrà un esordio semplice il maiorchino, impegnato contro il giovane australiano Alex de Minaur o un qualificato. Agli ottavi Nadal è in rotta di collisione con David Goffin, ai quarti con Fabio Fognini. Il ligure, che ha per la prima volta in un 1000 un Bye al primo turno essendo la settima testa di serie, aprirà la sua corsa contro Brayden Schnur, giocatore locale, o un qualificato, prima di una possibile sfida con Borna Coric.

Dovesse uscire indenne da queste due partite, ci sarebbe l'ostacolo Nadal. In semifinale, seguendo l'ordine del seeding, Nadal affronterebbe Stefanos Tsitsipas in quella che sarebbe la ri-edizione della finale dell'anno scorso, o Kei Nishikori.

In basso Dominic Thiem affronta Denis Shapovalov, che due anni fa sul centrale di Montreal divenne grande sorprendendo Nadal, o Pierre-Hugues Herbert. Ci sono anche Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Karen Khachanov. Potenzialmente interessante il primo turno tra due ex numeri tre del mondo, Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov.

Matteo Berrettini dovrebbe tornare a giocare per la prima volta dalla sconfitta con Federer a Wimbledon: il 23nne romano sta cercando di recuperare dalla distorsione alla caviglia subita a luglio ed è atteso al debutto da un qualificato.

Matteo è a Montreal ma scioglierà i dubbi sulla sua effettiva partecipazione soltanto all'ultimo. Marco Cecchinato proverà a interrompere la striscia di otto sconfitte di fila nel circuito Atp nel match contro Diego Schwartzman.

'Ceck' ha battuto l'argentino quest'anno in finale a Buenos Aires sulla terra rossa.