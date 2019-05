Wta Roma - Draw: Serena-Venus Williams possibile 2T! C'è Errani

Naomi Osaka è la prima testa di serie nel torneo di Roma. La giapponese debutterà con Aliaksandra Sasnovich o Dominika Cibulkova per poi affrontare Julia Goerges al terzo turno e Kiki Bertens ai quarti. In semifinale la numero uno del mondo è in rotta di collisione con Simona Halep.

La rumena, finalista in carica, debutterà con Marketa Vondrousova o Barbora Strycova, poi sfiderebbe Qiang Wang al terzo turno e Sloane Stephens ai quarti. Ma l'americana non ha un tabellone semplice: nella sua parte di tabellone ci sono le due Williams, Venus e Serena, che potrebbero incrociarsi al secondo turno.

Venus è attesa da Elise Mertens, Serena da una qualificata. La seconda testa di serie del tabellone principale Petra Kvitova esordisce con Lesia Tsurenko o Yulia Putintseva per poi incontrare Anett Kontaveit al terzo turno e Ashleigh Barty ai quarti.

In semifinale per Kvitova ci sarebbe Elina Svitolina che ha conquistato il trofeo sia nel 2017 che nel 2018. L'ucraina potrebbe incrociare Karolina Pliskova ai quarti. Italiane: Elisabetta Cocciaretto contro una qualificata per poi incontrare Bertens, Jasmine Paolini con Sofia Kenin, Sara Errani con Viktoria Kuzmova (eventuale Ashleigh Barty al secondo turno).