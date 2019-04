Atp Barcellona - Draw: Nadal-Ferrer possibile ottavo. C'è Fognini

Dopo Monte Carlo come da tradizione Rafael Nadal non si ferma e gioca anche a Barcellona. Anche qui, caccia al dodicesimo titolo. Lo spagnolo debutterà contro Marius Copil o Leonardo Mayer, poi possibile derby con David Ferrer che si ritirerà dal tennis a maggio in quel di Madrid.

Ferrer ha perso tutte e quattro le finali giocate contro Nadal in Catalogna. Ai quarti per il maiorchino ci potrebbe essere una ri-edizione della finale dominata lo scorso anno contro Stefanos Tsitsipas, o David Goffin, battuto dal numero due del mondo nel 2017 in semifinale.

Nel penultimo atto Nadal è in rotta di collisione con Dominic Thiem, battuto nella partita per il titolo due edizioni fa. L'austriaco ha Frances Tiafoe e Karen Khachanov nel suo percorso. Nella parte bassa presente Alexander Zverev, che con una wild card last minute è diventato il quinto top ten presente.

Il tedesco, protagonista di una stagione fin qui negativa, debutterà con un qualificato. Agli ottavi per il numero tre del mondo ci sarebbe Grigor Dimitrov, ai quarti Daniil Medvedev. In semifinale Zverev affronterebbe Fabio Fognini, che qui nel 2015 ha battuto Nadal, o Kei Nishikori, due volte campione di questo torneo.