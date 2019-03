Wta Miami - Draw: c'è Serena Williams, Stephens difende il titolo

Naomi Osaka è la prima testa di serie nel WTA di Miami. La tennista giapponese debutterà con una qualificata per poi affrontare Su-Wei Hsieh al terzo turno in un derby asiatico, quindi Caroline Wozniacki o Garbine Muguruza agli ottavi e Angelique Kerber ai quarti.

In semifinale la numero uno del mondo è in rotta di collisione con una tra Petra Kvitova e Kiki Bertens. Lo scorso anno qui Osaka ha battuto Serena Williams per la prima volta in carriera, pochi giorni dopo aver vinto il primo titolo in carriera a Indian Wells.

Dopo il forfait in California torna a competere Camila Giorgi, unica azzurra al via nel tabellone principale. La maceratese esordirà con Anna Karolina Schmiedlova o Tatjana Maria per poi vedersela al terzo turno con la campionessa in carica Sloane Stephens.

Tabellone agevole almeno all´inizio per Serena Williams, che va a caccia di uno storico nono titolo. La 23 volte campionessa Slam aprirà la sua corsa con Rebecca Peterson o una qualificata, poi Qiang Wang al terzo turno, Elina Svitolina agli ottavi e Simona Halep ai quarti. Karolina Pliskova e Stephens sono le principali teste di serie nella parte bassa.

Al via anche Victoria Azarenka che ha vinto questo torneo nel 2016.