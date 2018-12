Wta San Pietroburgo - Sharapova per il titolo, Giorgi unica azzurra

Torna a giocare a San Pietroburgo Maria Sharapova. Scelta inusuale della tennista russa che dopo gli Australian Open tornerà in Europa per disputare il torneo di casa, a meno che - come molte volte gli è successo in carriera - non dia forfait all'ultimo.

Soltanto tre le top 10 al via: la campionessa in carica Petra Kvitova, Kiki Bertens e Daria Kasatkina. Gli organizzatori hanno infatti preferito non rischiare e non hanno dunque negoziato con Simona Halep, forfait la passata edizione, e Caroline Wozniacki, entrambe stremate dopo il primo Slam stagionale quest'anno.

Al via la vincitrice del 2017 e finalista in carica Kristina Mladenovic, così come Jelena Ostapenko, Julia Goerges e Aryna Sabalenka. Unica azzurra iscritta Camila Giorgi, alla prima partecipazione nel torneo.

La maceratese ha dimostrato le sue ottime doti sul cemento indoor già lo scorso ottobre vincendo a Linz. La numero 47 del mondo Alizè Cornet chiude l'entry list. Sharapova inizierà la nuova stagione nel WTA di Shenzhen, Cina, dove lo scorso anno si è arresa in semifinale, per poi chiaramente giocare il primo Slam dell'anno dove ha vinto nel 2008.