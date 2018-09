Atp Vienna - 4 top ten al via, wild card per Nadal e Djokovic?

Entry list di alto livello nell'ATP 500 di Vienna in programma dal 22 al 28 ottobre prossimo. Quattro top 10 al via, tutti situati tra la settima e la decima posizione: Grigor Dimitrov, Dominic Thiem, Kevin Anderson e John Isner.

L'obiettivo principale del direttore del torneo Herwig Straka è ancora quello di portare uno tra Rafael Nadal e Novak Djokovic. Decideranno soltanto all'ultimo minuto lo spagnolo e il serbo, che non hanno voluto prendere impegni con l'evento austriaco in modo da non essere costretti eventualmente a deludere tutti con un forfait.

"Sono in contatto con loro - ha confermato Straka -. Se in quella settimana giocano, giocano Vienna, non Basilea. Entrambi saranno forse nella lotta per il numero uno, hanno bisogno di punti ed ecco perché potrebbero scegliere Vienna.

Il piano era quello di portare il numero uno del mondo a Vienna, ecco perché Dimitrov è il giocatore più alto nell'entry list", ha spiegato. Thiem è comunque il protagonista più atteso al momento, potendo contare sul sostegno della sua gente.

Si sa già che esordirà martedì 23. Campione in carica Lucas Pouille, vincitore lo scorso anno in finale su Jo-Wilfried Tsonga, che risulta iscritto. Jurgen Melzer, ex top 10, terminerà qui la propria carriera.

Il torneo, denominato per motivi di sponsorizzazione "Erste Bank Open", vede al via tra gli altri anche Nick Kyrgios, Kei Nishikori e il ligure Fabio Fognini.

