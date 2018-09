Wta Hong Kong - Svitolina, Muguruza e Ostapenko: tris di campionesse

Due le top ten al via nel WTA International di Hong Kong che si terrà dall'8 al 14 ottobre prossimo. Si tratta di Elina Svitolina e Jelena Ostapenko, favorite - ma solo sulla carta - per la vittoria finale.

Già, perchè la concorrenza sarà agguerrita a partire dalla spagnola Garbine Muguruza protagonista in negativo finora di una stagione 2018 tutt'altro che esaltante. Chissà che l'Asia non regali qualche altra gioia a Naomi Osaka, questa settimana ai quarti di finale degli US Open.

Non ci sarà la campionessa in carica Anastasia Pavlyuchenkova, presente invece la finalista Daria Gavrilova. La numero 92 del mondo Bernarda Pera è l'ultima a entrare di diritto in tabellone. Presenti anche Alizè Cornet, Shuai Zhang ed Ekaterina Makarova.

Ecco l'entry list completa. .