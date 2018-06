ATP HALLE - Main Draw: Federer e Thiem in alto, Zverev-Coric primo turno!

Roger Federer andrà a caccia di uno storico decimo titolo nell'ATP 500 di Halle. Il campione in carica del torneo tedesco debutterà mercoledì contro Aljaz Bedene, poi affronterebbe Benoit Paire o Steve Johnson al secondo turno, il giocatore di casa Philipp Kohlschreiber ai quarti.

In semifinale intrigante sfida contro Dominic Thiem, che lo ha già battuto su erba due anni fa a Stoccarda, o Lucas Pouille che esordisce contro Stefanos Tsitsipas. Nella parte bassa primo turno stellare tra Alexander Zverev e Borna Coric.

Il numero tre del mondo ha recuperato dall'infortunio all'anca e ha giocato e perso la finale nelle ultime due edizioni di questo torneo, nel 2016 contro Florian Mayer e nel 2017 contro Federer. Al secondo turno Zverev sfiderebbe Molleker o Gojowczyk, ai quarti Richard Gasquet, in semifinale Roberto Bautista Agut o Kei Nishikori.

Andreas Seppi, finalista nel 2015, debutta opposto a un qualificato. Nelle qualificazioni bella e sofferta vittoria di Matteo Berrettini, che ha prevalso in tre tie-break (quello decisivo conclusosi per 7 punti a 4) contro Dustin Brown e affronterà adesso Youzhny o Bemelmans per un posto nel main draw.

