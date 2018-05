WTA MAIORCA - 2 campionesse Slam al via

Il WTA International di Mallorca si svolge in contemporanea col WTA di Birmingham dal 18 al 24 giugno, ma il torneo spagnolo può comunque vantare un campo di partecipazione discreto. Iscritta col ranking protetto da numero sei del mondo Victoria Azarenka, che ha recentemente confermato che potrà giocare almeno fino a Wimbledon. Lo scorso anno qui tornò a giocare per la prima volta dopo uno stop di 12 mesi da neo mamma, e si arrese al secondo turno. Un'altra ex numero uno del mondo e vincitrice Slam Angelique Kerber cercherà di vincere il titolo.

Non ha saltato finora nemmeno un'edizione Caroline Garcia, presente per il terzo anno di fila. La francese ha vinto nel 2016 e fatto semifinale nel 2017, anno in cui ha trionfato Anastasija Sevastova, presente anche quest'anno, in finale su Julia Goerges, che ha questa volta preferito Birmingham. La giocatrice di casa principale è sicuramente Carla Suarez Navarro, dal momento che Garbine Muguruza, che ha giovato nel 2016 perdendo all'esordio, è assente. Agnieszka Radwanska, finalista a Wimbledon nel 2012, è una delle tante outsider al via. La numero 63 del mondo Tatjana Maria è l'ultima ad entrare. Toni Nadal è il direttore del torneo dal 2016.

