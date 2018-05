ATP LIONE - DRAW: Thiem, Isner e Chung tra i favoriti

E' raro trovare così tanti giocatori di qualità al via in un torneo a ridosso di uno Slam. L'ATP 250 di Lione è riuscito a metter su un campo di partecipazione di alto livello, che vede come protagonista Dominic Thiem, vincitore di questo torneo nel 2016 e 2015 quando si giocava a Nizza. Il numero sette del mondo, reduce dalla sconfitta all'esordio contro Fabio Fognini a Roma, esordirà contro Roberto Carballes Baena o un qualificato. Poi Adrian Mannarino ai quarti e in semifinale uno tra Jack Sock e Joao Sousa.

Nella parte bassa John Isner, eliminato subito a Roma per mano di Albert Ramos, aprirà la sua corsa contro Federico Delbonis o Radu Albot. Ai quarti Isner è in rotta di collisione con Gael Monfils, in semifinale con uno tra Hyeon Chung e John Millman. Assente il campione in carica Jo-Wilfried Tsonga, che si è operato al ginocchio ad aprile.