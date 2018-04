ATP MONACO DI BAVIERA - DRAW: derby Fognini-Cecchinato, c'è Zverev

Subito derby al primo turno tra Fabio Fognini e Marco Cecchinato nell'ATP 250 di Monaco di Baviera. Il ligure, finalista qui nel 2014, parte coi favori del pronostico e al secondo turno affronterebbe Marton Fucsovics o Guido Pella, prima di un interessante quarto con Diego Schwartzman. Seguendo l'ordine delle teste di serie, in semifinale il vincente è in rotta di collisione con Roberto Bautista Agut o Philipp Kohlschreiber.

Nella parte alta occhi puntati sul padrone di casa Alexander Zverev, detentore del titolo. Il numero tre del mondo esordirà contro Marcos Baghdatis o Yannick Hanfmann, poi Yuichi Sugita ai quarti e Hyeon Chung o Gael Monfils in semi. Sia il coreano che il francese non giocano da Miami. Clicca su "visualizza tabellone":

↓ VISUALIZZA TABELLONE ↓

(1) Zverev, Alexander [GER] vs Bye

(WC) Hanfmann, Yannick [GER] vs Baghdatis, Marcos [CYP]

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard [GER]

(SE) Maden, Yannick [GER] vs (8) Sugita, Yuichi [JPN]

(4) Chung, Hyeon [KOR] vs Bye

Kukushkin, Mikhail [KAZ] vs (WC) Bachinger, Matthias [GER]

Mayer, Florian [GER] vs Qualifier

Basic, Mirza [BIH] vs (7) Monfils, Gael [FRA]

(5) Fognini, Fabio [ITA] vs (SE) Cecchinato, Marco [ITA]

Fucsovics, Marton [HUN] vs Pella, Guido [ARG]

Marterer, Maximilian [GER] vs Qualifier

Bye vs (3) Schwartzman, Diego [ARG]

(6) Kohlschreiber, Philipp [GER] vs Karlovic, Ivo [CRO]

Zverev, Mischa [GER] vs (PR) Haider-Maurer, Andreas [AUT]

(WC) Ruud, Casper [NOR] vs Qualifier

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto [ESP]