ATP MONTE CARLO - Federer e Wawrinka assenti! Ci sono Nadal e Djokovic

Nessuna sorpresa. Come già aveva anticipato una settimana fa, Roger Federer non giocherà Monte Carlo, l'unico Master 1000 dei nove in programma nella stagione tennistica globale. Il numero uno del mondo, finalista nel Principato in quattro occasioni, non ha ancora deciso se giocare o meno sulla terra rossa, ma una prima certezza è arrivata. Subito dopo Miami, Federer volerà in Zambia, Sudafrica, per "toccare con mano", parole sue, il lavoro che la sua fondazione sta facendo, e Monte Carlo arriva troppo presto. "Dovessi giocare, farei Parigi più uno o massimo due tornei in preparazione", ha detto in una recente intervista alla versione tedesca di Tennis Magazin.

A meno di sorprese clamorose, quei 2 tornei sono Madrid e/o Roma, ma parliamo di ipotesi. Nel primo 1000 su terra rossa non ci saranno, tra gli altri, nemmeno il campione del 2014 Stan Wawrinka, l'australiano Nick Kyrgios, l'infortunato Andy Murray, Juan Martin del Potro, giusto per citarne alcuni. La defazione che più preoccupa è quella di Wawrinka, che sta lavorando sodo in palestra da tre settimane ma evidentemente non al meglio col ginocchio.

Occhi puntati su Rafael Nadal, a caccia dell'undicesima perla dopo gli otto successi di fila tra 2005 e 2012 e quelli del 2016, 2017. Lo spagnolo farà il suo ritorno nel circuito ATP proprio qui per la prima volta dagli Australian Open. A sorpresa c'è il vincitore del 2013 e 2015 Novak Djokovic, che non aveva inserito Monte Carlo nella sua programmazione iniziale. Cambiali importanti per Lucas Pouille e Albert Ramos, semifinalista e finalista in carica. Presenti per l'Italia Fabio Fognini e Paolo Lorenzi, mentre Andreas Seppi è la quinta riserva. Clicca su "visualizza iscritti" per l'entry list completa:

