ATP ESTORIL - Kyrgios ci riprova, Kevin Anderson l'unico top 10

ATP 250 Estoril, terra rossa all'aperto (30 aprile-6 maggio 2018): un top 10 al via nel bellissimo torneo portoghese che si svolge a Cascais, dove il sole e il clima mite rendono perfetto lo scenario tennistico. Kevin Anderson parte sulla carta coi favori del pronostico, lo scorso anno arrivò in semifinale fermato da Gilles Muller, ma la concorrenza sarà agguerrita. Grande curiosità per vedere all'opera il finalista del 2015 Nick Kyrgios dopo il forfait dello scorso anno. L'australiano aprirà proprio qui la sua campagna sul rosso.

Il campione in carica è lo spagnolo Pablo Carreno Busta, uno degli specialisti della superficie ai nastri di partenza oltre ai connazionali David Ferrer (finalista nel 2013) o Albert Ramos. Non c'è Juan Martin del Potro, che lo scorso anno dopo aver vinto all'esordio dovette andare in Argentina per la morte del nonno. L'argentino dovrebbe giocare soltanto Madrid/Roma prima di Parigi. Tanti "NextGen" al via: Nicolas Jarry (che a febbraio ha fatto finale a Rio e San Paolo), Stefanos Tsitsipas e Frances Tiafoe. Il numero 80 del mondo Joao Sousa è l'ultimo a entrare di diritto. Nicolas Kicker è la prima riserva, Marco Cecchinato la terza. Clicca su "visualizza iscritti":

