ATP ISTANBUL - DRAW: Marin Cilic il favorito, 4 azzurri al via

A Istanbul Marin Cilic è il favorito assoluto per la vittoria finale che gli garantirebbe la riuscita difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Il numero quattro del mondo debutterà contro Malek Jaziri o Marsel Ilhan, poi Jiri Vesely ai quarti. In semifinale potrebbe affrontare un giocatore italiano visto che nel secondo spicchio della parte alta figurano Andreas Seppi e Paolo Lorenzi come principali teste di serie. Il senese, che sfida Cem Ilhek al primo turno, ha vinto appena due partite quest'anno, entrambe a Sydney a gennaio. Seppi ha un Bye e entrerà in gara contro Denis Istomin o Laslo Djere.

Nella parte bassa presenti altri due azzurri, Matteo Berrettini, opposto a Taro Daniel, e Thomas Fabbiano che se la vedrà con il veterano Mikhail Youzhny. Damir Dzumhur vs Aljaz Bedene è la teorica semifinale seguendo il seeding. Ha superato il primo turno di qualificazioni Stefano Napolitano, vittorioso nei confronti di Tobias Kamke per 6-2 6-4. Sfida ora con Daniel Gimeno-Traver per un posto nel main draw. Clicca su "visualizza tabellone":

↓ VISUALIZZA TABELLONE ↓

(1) Cilic, Marin CRO vs Bye

Jaziri, Malek TUN vs (WC) Ilhan, Marsel TUR

Qualifier vs Melzer, Gerald AUT

Qualifier vs (7) Vesely, Jiri CZE

(3) Seppi, Andreas ITA vs Bye

Djere, Laslo SRB vs Istomin, Denis UZB

Qualifier vs Qualifier

(WC) Ilkel, Cem TUR vs (5) Lorenzi, Paolo ITA

(6) Troicki, Viktor SRB vs (WC) Tomic, Bernard AUS

Albot, Radu MDA vs Dutra Silva, Rogerio BRA

Daniel, Taro JPN vs Berrettini, Matteo ITA

Bye vs (4) Bedene, Aljaz SLO

(8) Basilashvili, Nikoloz GEO vs Chardy, Jeremy FRA

Millman, John AUS vs Lajovic, Dusan SRB

Fabbiano, Thomas ITA vs Youzhny, Mikhail RUS

Bye vs (2) Dzumhur, Damir BIH