WTA BOGOTÀ - DRAW: Schiavone ed Errani forfait. Paolini unica azzurra

L'edizione 2018 del WTA International di Bogotà sarà ricordata, almeno sulla carta, come uno tra i peggiori tornei degli ultimi anni nel panorama del calendario femminile mondiale per campo di partecipazione. La "stella" del torneo Daria Kasatkina si è cancellata per un problema alla gamba sinistra, ma non è stato questo l'unico forfait: Sara Errani non sarà al via per un'infortunio alla coscia accusato durante gli ottavi di finale a Charleston contro Bernarda Pera, ma la notizia ancor più dolorosa per i colori azzurri è la rinuncia di Francesca Schiavone, che era campionessa in carica.

La veterana milanese sprofonderà in classifica: attuale numero 94 del mondo, uscirà dalla top 150 (si collocherà intorno alla 153ma posizione) e non entrerà così nell'entry list del main draw del Roland Garros che uscirà martedì 17 aprile. Schiavone ha da difendere la finale a Praga tra qualche settimana, in caso di forfait/eliminazione prematura il suo ranking peggiorerà ancora di più.

Sarà quindi addirittura la numero 61 del mondo Tatjana Maria a guidare il seeding. Jasmine Paolini, unica italiana al via, debutterà contro una qualificata. Clicca su "visualizza tabellone":

