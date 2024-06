Roland Garros - È Carlos Alcaraz il nuovo re di Parigi: Zverev ko al quinto set

Sotto la Torre Eiffel, in un contesto tanto suggestivo quanto evocativo, Carlos Alcaraz ha disputato il primo torneo internazionale all'età di 12 anni. Grazie a quella esperienza e alle imprese che hanno trasformato il suo idolo Rafael Nadal in una leggenda a Parigi, lo spagnolo si è innamorato del Roland Garros e del tennis sulla terra battuta.

Dopo ogni giornata di scuola, Alcaraz correva a casa per accendere la televisione e gustarsi ore e ore di intense battaglie sul Court Philippe-Chatrier e sul Court Suzanne-Lenglen. La sera, con la testa sul cuscino, proiettava nella mente la sua immagine con la famosa Coppa dei Moschettieri tra le braccia pensando a un fato capace di ideare meravigliosi scenari.

Il fato, però, è legato a una serie di fattori esterni che agiscono su una persona e Alcaraz ha capito presto che avrebbe dovuto mettere da parte certe idee per lasciare spazio al destino. Il destino non ammette scorciatoie e prevede la partecipazione attiva del diretto interessato nella realizzazione di un progetto: nel suo caso di un obiettivo.

Alcaraz ha costruito il suo destino giorno dopo giorno compiendo un infinito numero di sacrifici e oggi - ancora una volta - può tornare nella sua cameretta, sorridere, sognare a occhi aperti e ripetersi: "Ce l'ho fatta!

" . Alcaraz ha conquistato il Roland Garros battendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 2-6, 5-7, 6-2, e siglato l'ennesimo record di precocità: è il più giovane tennista della storia in grado di conquistare almeno uno Slam su tutte e tre le superfici di gioco.

È, inoltre, l'unico ad aver trionfato a Parigi - insieme al mito Nadal - prima di spegnere 22 candeline. Si tratta del 14esimo titolo in carriera e del terzo Major aggiunto in una bacheca che nel tempo avrà modo di ospitare tanti e importanti trofei.

Roland Garros - Alcaraz è il nuovo re di Parigi: Zverev ko al quinto set

Entrambi hanno avvertito la tensione e inaugurato il match con due turni di battuta altamente negativi. È stato Alcaraz a trovare maggiore equilibrio nella parte centrale del set e brekkare a zero sul 2-2 guadagnando campo e costringendo Zverev a tentare un complicato passante, terminato solo in rete.

Il tedesco ha provato a restare lì mentalmente, ma è riuscito a salvarsi nel settimo e non nel nono game. Le sicurezze scovate con maestria da Alcaraz hanno cominciato a vacillare in apertura di secondo, quando il servizio non ha più risposto ai comandi.

Lo spagnolo ha allontanato i pericoli solo inizialmente e steccato il dritto sulla chance offerta al rivale sul 2-2. Zverev ha ringraziato e raddoppiato avvertendo le difficoltà di Alcaraz. A metà terzo set, dopo aver visto il suo score aggiornarsi solo in due circostanze nel secondo, il 21enne di El Palmar ha alzato il livello e imposto il suo insostenibile ritmo alla partita collezionando un nuovo break a zero nel sesto gioco grazie a una eccezionale risposta di rovescio.

Legittimato il vantaggio annullando tre pericolose palle del contro break, Alcaraz ha smarrito la via e a rimettere in carreggiata Zverev ci ha pensato un discreto passante sul 3-5. Il 27enne ha esercitato ulteriore pressione sullo spagnolo e vinto il game in risposta anche sul 5-5.

Un provvidenziale servizio vincente gli ha poi permesso di non mettersi nei guai e avanzare 2-1. Alcaraz ha impiegato pochi minuti per rialzarsi e scuotere Zverev con una super partenza nella quarta frazione: 4-0 e due break in cassaforte con un meraviglioso passante di dritto e un perfetto drop shot.

Il medical time out richiesto da Alcaraz per un problema all'adduttore non ha invertito la tendenza. Altro giro, altro quinto set. Il passo falso di Zverev ha consentito ad Alcaraz di fare subito la voce grossa: il tedesco ha commesso errori evitabili e spedito lungo di metri il rovescio.

Il classe 2003 si è comportato da veterano sia sul 2-1 recuperando da 0-40 che sul 3-2 rispedendo il messaggio al mittente con un impeccabile serve & volley. Il colpo del ko è arrivato con una potenza fuori dal comune nel settimo gioco: Alcaraz ha pescato una serie di jolly e scritto la parola fine.