Roland Garros - Italia, 3 sconfitte su 3 nelle finali: cedono anche Errani e Paolini

L'Italia è caduta proprio sul più bello in questa edizione del 2024. Su tre finali conquistate in modo sorprendente (singolare femminile, doppio sia maschile che femminile), si sono registrate altrettante sconfitte.

Le ultime a cedere sono state Jasmine Paolini e Sara Errani, che hanno dato letteralmente tutto in una grande battaglia contro Coco Gauff e la ceca Katerina Siniakova (già 7 titoli dello Slam in bacheca e il numero uno del mondo in doppio).

La coppia italiana ha subito cercato di far valere la miglior chimica di squadra e l'esperienza nelle tattiche del doppio rispetto alle avversarie, molto solide nello scambio da fondo campo (la statunitense da lunedì sarà la numero 2 del mondo) ma con un'intesa minore non avendo mai giocato insieme prima di questo appuntamento parigino.

Un primo set decisamente equilibrato: mentre Paolini e Gauff hanno difeso senza particolari problemi i rispettivi turni di servizio, le opportunità sono arrivate quasi tutte sulle battute di Errani e Siniakova, che hanno concesso due volte a testa fino al 5-5.

Le due giocatrici più in difficoltà al servizio si sono sbloccate proprio nel momento cruciale, allungando il parziale al tie-break. L'americana e la ceca sono state alla fine più abili nei punti importanti e hanno saputo spuntarla per 7-5.

Il duo azzurro ha sprecato qualche buonissima occasione nel game di apertura per portarsi subito avanti nel punteggio nel secondo parziale, incassando il break delle rivali nel gioco successivo. Paolini ed Errani hanno prontamente recuperato il break, ma la bolognese è tornata a soffrire nel suo turno di servizio e le italiane sono state costrette nuovamente a rincorrere (4-1).

Le nuove top 10 del ranking non si sono arrese e sono state capaci di trovare il contro-break nel settimo game. Il turno seguente perso in battuta da Errani ha pesato e fatto la differenza nel secondo set, chiuso poi da Gauff per 6-3.