Iga Swiatek è una macchina da guerra al Roland Garros: i suoi numeri incredibili

Iga Swiatek è la regina di Parigi, per la quarta volta. Nulla da fare per l’azzurra Jasmine Paolini, che si è dovuta arrendere alla grandezza della campionessa polacca, che ancora una volta ha manifestato la superiorità sulla terra battuta, sulla quale non sembra avere rivali.

Proprio quando Rafael Nadal, autentico simbolo del Roland Garros, si avvia a chiudere la sua incredibile carriera, lo Slam parigino ha scoperto una nuova dominatrice. che punta a scrivere il suo nome ancora a lungo. Swiatek grazie a questo successo ha stabilito nuovi traguardi che difficilmente potevano essere abbattuti.

Iga è infatti la giocatrice più giovane a vincere ben 4 Roland Garros. Meglio di leggende come Steffi Graf a Chris Evert a cui questa impresa è riuscita solo dopo i 25 anni. Alla nativa di Varsavia tutto ciò è riuscito a soli 23 anni.

Ma non è finita qui. Un altro dato fa capire il dominio di Swiatek su questi campi. Nel corso di questo torneo, Iga ha perso ‘solo’ 11 game, dagli ottavi di finale, fino al titolo. Numeri mai visti a Parigi.

Per leggere dati del genere dobbiamo spostarci in altri tornei, come Us Open e Wimbledon, dove Navratilova e Evert hanno raggiunto tali risultati.

11 - Iga Swiatek has become the player with the joint-fewest games dropped combined from the Round of 16 onwards (11) to secure a Women's Singles Grand Slam in the Open Era. Wordless! #rolandgarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/XqNkquFYOH — OptaAce (@OptaAce) June 8, 2024

La campionessa polacca ha rilasciato queste dichiarazioni a margine della premiazione: “Amo tantissimo questo torneo.

Ogni anno non vedo l’ora di tornarci. E’ stato davvero molto emozionante. Ringrazio con il cuore tutte le persone che lavorano attorno a me. Alla mia famiglia, per avermi sostenuta. Grazie a loro che oggi posso giocare a questi livelli.

E infine a tutte le persone che hanno reso possibile questo torneo, ai miei connazionali polacchi e al pubblico francese",

dando poi appuntamento al prossimo anno. Poi i complimenti sinceri alla sua avversaria odierna, Paolini: “Congratulazioni per il tuo splendido torneo Jasmine, e congratulazioni al tuo team: sono rimasta impressionata dal modo in cui hai giocato in queste due settimane e spero di giocare tante altre sfide contro di te negli ultimi turni di altri tornei", ha concluso.