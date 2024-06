Roland Garros - Bolelli e Vavassori si arrendono in finale: trionfano Arevalo e Pavic

Mate Pavic e Marcelo Arevalo hanno iniziato a giocare quest'anno insieme rappresentando un costante ostacolo per Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Il croato e il salvadoregno erano stati in grado di fermare gli azzurri ai Masters 1000 di Montecarlo e Roma rispettivamente ai quarti di finale e in semifinale.

Quest'oggi, la posta in palio era ancora più importante e il risultato non è cambiato. A trionfare nel torneo di doppio maschile del Roland Garros sono stati proprio Pavic e Arevalo imponendosi con il punteggio di 7-5, 6-3 .

Per il nativo di Spalato è un giorno speciale, perché ha completato il suo personale Career Grand Slam dopo i successi ottenuti agli Australian Open nel 2018, agli US Open nel 2020 e a Wimbledon nel 2021. È l'unico tennista attivo - insieme a Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert - a possedere i quattro Major.

Le sorprese non sono finite: Pavic è entrato anche nel ristretto club di giocatori capaci di vincere tutti gli Slam e la medaglia d'oro alle Olimpiadi nell'Era Open. Ne fanno parte: Bob Bryan, Mike Bryan, Daniel Nestor, Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

Per Arevalo, invece, si tratta del secondo Slam in carriera nella categoria: entrambi conquistati a Parigi.

In un primo set molto equilibrato, entrambe le fazioni hanno tenuto senza troppi problemi il servizio con determinazione.

Lo spartito è variato sul 5-5, quando è salito in cattedra Pavic. Il croato ha salvato quattro palle break: due con il servizio vincente e una con un miracolo difensivo su una eccezionale riposta di Vavassori.

Un game che ha fatto male agli italiani e finito per fare la differenza. Nel gioco successivo, infatti, Bolelli e Vavassori hanno ceduto la battuta da 40-0. Il secondo parziale è iniziato nel segno di Bolelli: il 38enne ha fatto e disfatto con la volée con il break e il contro break che hanno caratterizzato il terzo e il quarto game. Sul 4-3, Arevalo ha assunto il ruolo di solito interpretato da Pavic trovando la risposta del ko.