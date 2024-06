Roland Garros - Swiatek regina per la quarta volta. Solo applausi per Paolini

Qualcuno già pensa che possa ripetere (o quanto meno avvicinarsi) al capolavoro riuscito da Rafael Nadal, capace in carriera di alzare per 14 volte il trofeo di Parigi. Al di là di ogni tipo di paragone prematuro e decisamente complicato da fare, è ormai certo come il Roland Garros abbia trovato la sua nuova regina.

L'inarrestabile Iga Swiatek si porta a casa la quarta coppa nel prestigioso Slam francese, tutte conquistate nelle ultime cinque edizioni (l'unica sconfitta nel 2021 ai quarti contro Sakkari). L'affermazione, dominando praticamente per il 90% della competizione, col solo brivido del secondo turno con Naomi Osaka, fa entrare la numero uno nella storia: oltre a vincere consecutivamente Madrid, Roma e Parigi, la polacca eguaglia i quattro titoli ottenuti da Justine Henin, probabilmente l'ultima grande regina della manifestazione.

Le prossime ora da mettere nel mirino sono Chris Evert (7 vittorie) e Steffi Graff (6). Quanto al ranking, il primato lo potrebbe aver blindato per quasi un anno intero coi 4 mila punti di vantaggio ora su Coco Gauff, che scavalcherà Aryna Sabalenka al secondo posto.

Onore delle armi a Jasmine Paolini, grandissima a spingersi fino in fondo al tabellone con due successi significativi ai danni di Elena Rybakina e Mirra Andreeva. La giocatrice toscana lotta con tutto quello che ha nel repertorio e non sfigura affatto nell'atto conclusivo contro la campionessa di Varsavia: una grandissima soddisfazione poter ora vantare una finale Slam e il numero 7 del mondo a partire da lunedì.

La seconda finale in un Major la giocherà domenica, in doppio con Sara Errani, e cercherà nuovamente di combattere per compiere un'altra impresa.

Il match

La tensione che porta una finale Slam non sembra per niente intimorire l'azzurra, che si concentra sul suo modo di giocare e mette inizialmente in difficoltà l'avversaria.

Avanti 40-0, Jasmine deve annullare una palla break ai vantaggi prima di impattare 1-1. Poi, ha il giusto coraggio in risposta per indurre più volte all'errore la tennista di Varsavia, che è la prima a sorpresa a cedere il servizio.

Il break dell'italiana però dura poco più di un giro di lancette: la numero uno non si scompone, reagisce e ottiene il contro-break a zero. A quel punto Iga mette il turbo e comincia a non concedere praticamente nulla: così, la numero uno si porta avanti di un break e sale fino al 5-2.

L'assolo di Swiatek prosegue e le consente di chiudere subito 6-2 il primo set. Nel parziale successivo si gioca quasi solamente sui turni in battuta della nativa di Castelnuovo di Garfagnana: nel primo game al servizio la toscana annulla due opportunità di break, ma deve arrendersi alla terza.

La polacca non si ferma e arriva a conquistare dal 2-2 del set inaugurale ben 9 giochi consecutivi, raggiungendo così il 5-0 nel secondo. Paolini riesce a spezzare la serie infinita e a togliersi lo sfizio di sbloccare almeno lo zero nel set. La numero uno archivia la pratica subito dopo in poco più di un'ora di gioco (6-1).