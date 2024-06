Roland Garros - Zverev doma un Ruud con problemi di stomaco. Sarà finale con Alcaraz

Una vittoria e sette sconfitte. Era il bilancio di Alexander Zverev con le semifinali a livello Slam prima di questo incontro. A distanza di 4 anni da quella conquistata agli Us Open del 2020, il giocatore tedesco torna a giocare una finale in uno dei quattro appuntamenti più prestigiosi della stagione.

Si tratta del primo atto conclusivo al Roland Garros, in cui si era fermato proprio in semifinale nelle ultime tre edizioni. Il tris di finali a Parigi non riesce a Casper Ruud, condizionato soprattutto da un problema di stomaco praticamente dalla fine del secondo set in poi.

Il giocatore di Oslo concede una palla break nel game di apertura ma Sascha stecca il dritto e non sfrutta l'opportunità. Un game decisamente peggiore al servizio, per cominciare il match, lo gioca il tedesco, che cede addirittura a zero un primo break di vantaggio all'avversario.

Il norvegese, muovendo costantemente l'atleta di Amburgo, si assicura il 3-0 e fa capire di avere il controllo pieno sul primo set. Zverev si sblocca ma non impensierisce i turni in battuta di Ruud dopo il primo gioco. Il numero 4 del mondo continua a sbagliare e finisce per concedere nuovamente il servizio, che assicura il 6-2 al suo rivale.

Il tedesco si scuote a inizio del secondo parziale, diventando più aggressivo, e trova subito lo spunto per portarsi avanti di un break. Ruud inizia a soffrire nei turni in battuta e presto l'ex finalista degli Us Open riesce a strappare nuovamente il servizio e a salire fino al 5-1.

Nonostante il 6-2 'restituito', ci sono voluti comunque 40 minuti al tedesco per vincere complessivamente il parziale (decisivi il 92% di punti con la prima per Sascha e l'appena 22% di punti con la seconda per il norvegese).

Ruud continua a soffrire di un problema allo stomaco, che non diminuisce nel corso della partita, anzi. Le chances di break nel terzo parziale sono solo per Zverev, che converte una palla break nel quinto gioco. Un vantaggio ben difeso dal tedesco, che rischia il contro-break solo nel game finale prima del set point trasformato (6-4).

L'epilogo della partita non cambia neppure nel quarto set, con il tennista 25enne che cede il primo turno al servizio e continua soprattutto a tenere duro per terminare il match. Zverev non si distrae, ottiene un altro break e chiude la pratica col punteggio di 6-2 in poco più di due ore e mezza. Adesso lo attende una super sfida contro Carlos Alcaraz.