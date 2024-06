Roland Garros - Day 14: Paolini, Bolelli e Vavassori in campo: gli orari delle finali

L'Italia giocherà sabato 8 giugno due delle tre finali Slam in cui è riuscita con grandissimo merito a qualificarsi. La prima, piuttosto attesa, vedrà protagonista la toscana Jasmine Paolini contro la numero uno del mondo Iga Swiatek, già vincitrice al Roland Garros nel 2020, 2022 e 2023.

Toccherà proprio all'italiana provare a interrompere il dominio di vittorie consecutive della polacca a Parigi: un'impresa complicatissima per la giocatrice 28enne, che ha dimostrato nel corso delle due settimane di essere una grande combattente, al di là di quale sia l'avversaria dall'altra parte della rete.

Dalle ore 15 le due si daranno battaglia davanti al pubblico del Philippe-Chatrier. I precedenti non lasciano praticamente scampo alla nativa di Castelnuovo di Garfagnana: in Repubblica Ceca, in un Itf del 2018, ha ceduto 6-2, 6-1, mentre nella sfida degli Us Open (edizione 2022) l'azzurra ha vinto nuovamente solo tre game, arrendendosi 6-3, 6-0.

Sarà il primo incontro sulla terra battuta, peraltro con una posta piuttosto alta in palio: il trofeo dello Slam francese. Successivamente, dopo anche la premiazione, saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori a scendere in campo con l'obiettivo di portare a casa il titolo nel doppio maschile.

Una chance che questa volta i due italiani proveranno a sfruttare dopo quella mancata (sempre quest'anno) agli Australian Open: di fronte il duo si ritroverà il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic (nona testa di serie del tabellone principale).

Il bolognese e il torinese, nuovi top 10 nel ranking Atp da lunedì, proveranno a ripetere l'impresa riuscita addirittura 65 anni fa a Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola. Dal 1959 in poi, nessun'altra coppia tutta italiana ha mai saputo spingersi fino in fondo alla competizione parigina.