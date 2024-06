Stessa posta in palio e stesso campo - Court Philippe-Chatrier - ma avversario diverso. Un rivale, però, in grado di suscitare in lui qualcosa di speciale: perché è con Jannik Sinner che dovrà combattere per vincere i tornei più importanti del circuito maggiore negli anni a venire.

Chissà quante volte Carlos Alcaraz avrà pensato alla semifinale persa contro Novak Djokovic al Roland Garros nel 2023, quando i crampi causati dalla forte tensione si sono impadroniti del suo corpo impedendogli di competere al massimo delle sue potenzialità a partire da quel terzo set che avrebbe potuto decidere le sorti della partita.

Lo spagnolo ha sempre dimostrato di imparare velocemente le lezioni - un mese dopo avrebbe conquistato Wimbledon proprio battendo il serbo - e, in questa circostanza, sul medesimo rettangolo di gioco si è andato a prendere quella finale tanto desiderata superando Sinner con il punteggio di 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

Alcaraz è diventato il più giovane tennista della storia a spingersi fino all'ultimo atto di uno Slam su tutte e tre le superfici, il secondo più giovane finalista a Parigi dal 2000, e avrà la possibilità di giocarsi il titolo in un Major per la terza volta in carriera.

Roland Garros - Sinner cede in 5 set: Alcaraz vince la battaglia e vola in finale

Sinner ha iniziato molto meglio di Alcaraz, che non è riuscito a scrollarsi la pressione di dosso nel primo set. Lo spagnolo ha ceduto subito la battuta commettendo diversi errori con il dritto e l'azzurro si è ritrovato avanti 4-0 in pochissimi minuti.

Alcaraz ha accorciato le distanze aggiudicandosi il duello sulla diagonale del rovescio, ma Sinner ha fatto la voce grossa anche nel settimo game. Un rovescio lungo ha costretto il 21enne di El Palmar a una nuova falsa partenza nel secondo parziale, ma la musica è cambiata dall'1-2: Alcaraz ha sorpreso due volte di fila l'italiano in risposta salendo in cattedra con il dritto in entrambi i casi.

Le cose si sono complicate per Sinner in apertura di terzo complice un accenno di crampi alla mano destra. Alcaraz ha siglato il break nel terzo gioco pescando un meraviglioso passante di rovescio e solo la grande forza mentale ha permesso a Sinner di restare lì e non mollare.

Grazie all'immediato contro break, il 22enne di San Candido ha lanciato un messaggio; recepito in maniera ancora più netta da Alcaraz sul 2-2 con le quattro chance non convertite. Sul 3-2, Sinner ha compreso il momento prendendosi letteralmente il set con una micidiale risposta vincente.

A riaprire improvvisamente la disputa è stato un attimo, perché la quarta frazione ha visto Sinner e Alcaraz destreggiarsi senza patemi al servizio fino al 5-4. Un guizzo del campione in carica di Wimbledon, bravo a muovere il classe 2001 e a chiudere con il rovescio, si è materializzato sul set point.

Lo spagnolo, sulle ali dell'entusiasmo, ha espresso un altissimo livello nei primissimi game del set finale guadagnando il 3-0 a suon di incredibili colpi. Sinner ha cercato di non uscire dalla sfida e messo pressione ad Alcaraz, che ha comunque collezionato tre vitali giochi ai vantaggi sul 3-1, sul 4-2 e sul fatidico 5-3.