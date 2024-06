Roland Garros - Jasmine Paolini e Sara Errani in finale nel torneo di doppio

Il Roland Garros è ancora, sempre più, a tinte azzurre. Dopo la finale conquistata nella giornata di ieri da Jasmine Paolini, la tennista toscana è insaziabile e, in coppia con Sara Errani, raggiunge l’ultimo atto dello Slam parigino anche in doppio.

Le due italiane, per la prima volta in questo torneo, sono state costrette a rimontare un set di svantaggio a Marta Kostyuk e Elena Gabriela Ruse, prima di imporsi con il punteggio di 1-6 6-4 6-1 in due ore e 4 minuti. Una cavalcata trionfale quella delle due tenniste azzurre, un affiatamento incredibile che ha permesso loro di imporsi come una delle migliori coppie in circolazione sulla terra.

Jasmine e Sara vengono infatti dal successo agli Internazionali d’Italia, con una striscia di imbattibilità aperta che dura da dieci partite.

La cronaca

Nel primo set la resistenza delle azzurre dura solo un game.

Complice anche la stanchezza accumulata da Paolini, le italiane vincono il primo game dell’incontro, prima di subire un parziale di 6 a 0 che permette a Kostyuk e Ruse di portare a casa il parziale in soli 27 minuti.

Nel secondo set la reazione delle azzurre è immediata, con il break in apertura, ma nell’infinito quarto game da addirittura 32 punti, le azzurre subiscono il controbreak. Da quel momento sono quattro i break di fila, con le due campionesse degli Internazionali di Roma che difendono il vantaggio e chiudono 6-4.

A questo punto cambia totalmente la partita, e nel set decisivo le italiane vendicano il punteggio del primo parziale, strappando per tre volte il servizio alle avversarie e aggiudicandosi la prima finale slam in coppia.

Per la 37enne di Bologna si tratta della nona finale in un major in carriera in doppio, dopo le otto giocate con Roberta Vinci. Paolini e Errani andranno dunque a caccia del quarto titolo in coppia, dopo i successi a Linz, Monastir e Roma.