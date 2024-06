Jasmine Paolini: "Mi sembra impossibile essere in una finale Slam ma eccomi qui"

Jasmine Paolini giocherà la finale del Roland Garros contro la numero 1 del mondo Iga Swiatek. Dopo le vittorie contro Rybakina e Andreeva, ora la sfida più dura contro la regina della terra battuta e del Roland Garros.

"Sono felice, sono davvero felice – ha detto Jasmine Paolini in conferenza stampa - è una bellissima sensazione essere in finale di uno Slam. Non lo so, mi sembra impossibile ma è vero". Le viene chiesto se immaginava una situazione di questo genere: "Non lo so, è una domanda difficile, ovviamente ho guardato tutte le finali che si sono giocate, soprattutto quelle a cui hanno partecipato tennisti italiani.

All'inizio pensavo solo a divertirmi, non sognavo troppo, giocavo e basta. Poi ho iniziato ad allenarmi da professionista, sognavo di divertirmi in questa professione, ma non ho mai sognato di diventare un campione dello Slam o di essere il numero 1, non ho mai sognato così in grande.

Forse non sognavo nemmeno di entrare nella top 10, ma ci speravo, anche se non ci credevo davvero. Non credo di aver mai sognato di arrivare in finale di uno Slam, ma eccomi qui".

Justine Paolini, il successo in semifinale contro Mirra Andreeva e la finale con Iga Swiatek

"Oggi ero molto nervosa, commenta Paolini sul match di semifinale, contro Mirra è stata una partita diversa rispetto a quella contro Elena.

Nonostante il nervosismo, sono entrata in campo pensando di colpire la palla, muovermi velocemente, essere presente e giocare punto a punto. Quando ho fatto il break nel primo set ho iniziato a sentirmi sempre meglio. Credo che il mio livello possa ancora salire, come ho già detto in questi giorni, ora entro in campo convinta di poter vincere ogni partita".

Finale contro Iga Swiatek, Paolini parla del suo rapporto con la numero 1: "Cerco di parlare polacco, ma non è facile. Sono un po' timida perché non mi sento molto a mio agio con la lingua, ma quando la vedo e ha vinto un titolo mi congratulo sempre con lei in polacco.

Anche lei si è congratulata con me dopo Dubai. Abbiamo un buon rapporto. Iga è una giocatrice incredibile, tutti i risultati che ha ottenuto nonostante sia così giovane sono straordinari, soprattutto nel Grande Slam.

Qui ha già vinto tre volte: il mio obiettivo in finale è cercare di godermi il momento, giocare una buona partita e lasciare in campo una buona prestazione".