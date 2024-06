Mirra Andreeva, lacrime e delusione dopo il ko con Paolini: "Ho fatto tanti errori"

Mirra Andreeva è stata sconfitta da Jasmine Paolini nella semifinale del Roland Garros. La 17enne giocatrice russa lascia Parigi dopo un'avventura da ricordare anche se resta qualche rimpianto: "Ho fatto tanti errori - ha detto in conferenza stampa - quella è stata la cosa più difficile da accettare.

So che avrei potuto fare meglio, ma prendo molti aspetti positivi". La tennista russa ha anche pianto in campo durante la partita. "Direi che è un buon risultato nonostante la sconfitta - ha analizzato la russa a mente fredda - quindi posso portare a casa tante cose positive da questo torneo.

Naturalmente sono un po' delusa dal risultato di quest'ultima partita, ma è così. Ora dobbiamo andare avanti. Sinceramente potevo giocare meglio, ho fatto tanti errori, errori che normalmente non faccio. Per me è stato un po’ difficile da accettare, ho provato a gestirlo e combatterlo, ma immagino che oggi non fosse la giornata giusta.

Ovviamente anche lei ha giocato molto bene, ha giocato un ottimo tennis".

Mirra Andreeva: "Mi serviranno un paio di giorni perché i pensieri negativi svaniscano"

"Dopo una sconfitta è sempre difficile tornare a pensare in positivo - ha proseguito - forse non è così per tutti, ma nel mio caso ritrovo sempre prima i pensieri negativi.

Diciamo che devo ancora occuparmi di questo aspetto, magari tra qualche giorno ne potrò parlare con la mia squadra. A poco a poco assimilerò che ho fatto un buon lavoro qui, ma so che avrei potuto fare meglio.

Nel complesso è stato un buon torneo, mi serviranno solo un paio di giorni perché i pensieri negativi svaniscano e potrò vedere tutto in prospettiva". Intanto è arrivata la prima semifinale Slam: "Se all’inizio del torneo mi avessero chiesto se mi vedevo arrivare in semifinale avrei detto di no.

Ora dovremo tornare a casa, ma non parlerò molto, sarò troppo giù di morale. Per fortuna tutto è più semplice quando hai accanto la tua squadra e la tua famiglia, ti fanno sentire meglio".