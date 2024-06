Roland Garros - Paolini storica: batte Andreeva e conquista la prima finale Slam

Era impensabile, fino a un anno fa, anche solo immaginare di vedere Jasmine Paolini competere per raggiungere determinati traguardi nel circuito maggiore. E, invece, la giocatrice classe 1996 - a prescindere da quello che sarà l’epilogo della sua spedizione parigina in singolare - ha insegnato a tutti una importante lezione.

Credere nei propri sogni e lavorare duramente ogni giorno con il sorriso senza disperdere energie negative, alla fine, regala i suoi frutti e può trasformare quello che in apparenza sembra impossibile in qualcosa di possibile e al tempo stesso meraviglioso.

Paolini ha già realizzato il suo sogno - è una tennista professionista - ma nella mente di chi ha capito come volare non esistono limiti o confini capaci di ergere mura invalicabili. Paolini ha conquistato la sua prima finale in un torneo del Grande Slam battendo Mirra Andreeva con il punteggio di 6-3, 6-1 : è la terza italiana a compiere l’impresa al Roland Garros nell’Era Open dopo Francesca Schiavone - ha trionfato nel 2010 - e Sara Errani, l’amica con cui proverà a concedersi il bis nel torneo di doppio.

Le ultime due azzurre a disputare una finale in un Major sono state Flavia Pennetta e Roberta Vinci nell’indimenticabile 135ª edizione degli US Open.

Roland Garros - Continua il sogno di Jasmine Paolini: batte Andreeva e vola in finale

Entrambe hanno avvertito la tensione per la grande posta in palio a inizio match e i 17 anni di Andreeva si sono forse fatti sentire maggiormente.

Un dritto sotto rete colpito dalla russa sull’1-2 ha consegnato il break a Paolini, brava a rimontare da 15-40 nel game successivo e salvare una terza palla del contro break con l’aiuto del nastro. Andreeva ha trovato più equilibrio e bussato di nuovo alla porta della 28enne sul 2-4: Paolini ha risposto ancora presente cancellando due pericolose chance imponendosi con il dritto e lasciando ferma l’avversaria con il drop shot.

Il game in cui ha servito per il set è invece filato liscio. Andreeva non è riuscita a sbloccarsi e ha tirato fuori un po’ di nervosismo con un breve pianto liberatorio nel momento in cui ha ceduta la battuta nel secondo parziale sull’1-1 a causa di un brutto errore con il rovescio.

La nativa di Krasnojarsk non ha mai rialzato la testa e Paolini è stata brava a non lasciarsi distrarre da niente e nessuno collezionando un prezioso 6-1. Per decorare questo capolavoro con una speciale ciliegina sulla torta, Paolini tenterà di superare la concorrenza di una inarrestabile Iga Swiatek.

La polacca è due volte campionessa in carica a Parigi, dove ha aperto una striscia di venti successi consecutivi.