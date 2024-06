Roland Garros – Iga Swiatek a valanga su Coco Gauff: la polacca ancora in finale

Sulla terra rossa Iga Swiatek è imbattibile. Abituati all’irraggiungibile record di Rafa Nadal, capace di conquistare per 14 volte il Roland Garros, c’è una ragazza polacca che da l’impressione di poter replicare, o quantomeno avvicinarsi a questo storico primato.

La numero uno del mondo, nell’ennesimo match mai in discussione, ha battuto per l’undicesima volta in carriera Coco Gauff, conquistando a soli 23 anni la quarta finale in carriera nello slam parigino. Serve poco più di un’ora e mezza alla numero uno per imporsi 6-2 6-4 sull’americana, allungando a 18 la sua striscia di successi consecutivi e avvicinandosi sempre più ad un incredibile e storico triplete (Madrid, Roma, Parigi).

La cronaca

La numero uno del mondo mette subito le cose in chiaro e brekka la statunitense in apertura. Gauff prova immediatamente a reagire, ma la difesa della polacca è impressionante, costringendo l’avversaria a colpire sempre una palla in più.

Nel quarto game l’americana spreca una palla break, sparando fuori un dritto abbordabile. La polacca non perdona, sale 3-1 e nel gioco successivo le strappa per la seconda volta il servizio. La tre volte campionessa a Parigi è un rullo compressore, con un ritmo insostenibile per Coco quando lo scambio si allunga.

Il primo parziale si chiude 6-2 sull’ennesimo errore di dritto dell’americana. Nel secondo set la 20enne di Delray Beach prova a scuotersi. Nel terzo game una scelta della giudice di sedia su un servizio di Swiatek causa la rabbia di Gauff, che in preda alla tensione si scioglie addirittura in un pianto nervoso.

È una sorta di scossa per la prossima numero due, che riesce a strappare il servizio alla polacca. È solo un’illusione, perché con una striscia di quattro game consecutivi la polacca ribalta la situazione. Iga chiude il match e vola in finale, per confermarsi per il terzo anno di fila la regina della terra di Parigi.