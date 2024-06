Roland Garros - Day 13: definito l'orario della super sfida tra Sinner e Alcaraz

Una finale Slam in palio. Quando Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la posta in palio è sempre altissima. Il nono atto nel circuito maggiore tra l'altoatesino e lo spagnolo sarà decisamente il piatto forte del programma di venerdì 7 giugno al Roland Garros.

Gli organizzatori del torneo hanno già stabilito l'orario delle due semifinali maschili previste: l'inizio della super sfida, attesissima da tutto il pubblico parigino e dagli appassionati in generale, tra la seconda e la terza testa di serie del tabellone principale avverrà alle ore 14:30.

A seguire, sempre non prima delle 17:30, l'altro interessante match che vedrà protagonisti il tedesco Alexander Zverev e il norvegese Casper Ruud.

Due incontri in cui può accadere davvero di tutto

È difficilissimo individuare un grande favorito in entrambe le partite.

Sinner e Alcaraz, quando si sono ritrovati uno di fronte all'altro in campo, hanno sempre regalato uno spettacolo unico: è ancora indimenticabile i quarti del 2022 agli Us Open, con i due che hanno battagliato per 5 ore e 15 minuti.

In quell'occasione l'italiano non sfruttò un match point nel quarto set e finì per concedere all'iberico nel decisivo quinto parziale. A livello Slam i precedenti sono in parità, come quelli generali (4-4), visto che sempre in quell'anno l'azzurro si impose in quattro set a Wimbledon.

Nei tornei Major Sinner e Alcaraz non si sfidano infatti da quasi due anni, un tempo lunghissimo in cui sono avvenuti tantissimi cambiamenti. Nell'altra semifinale, Ruud proverà a raggiungere per la terza volta consecutiva la finale al Roland Garros: il norvegese è già certo di non incontrare, in caso di vittoria su Sascha, uno tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, che lo hanno sconfitto negli ultimi due anni.

Il 25enne di Oslo arriverà decisamente più riposato (ha approfittato del ritiro di Nole ai quarti, superandoli senza giocare) al confronto con Zverev, in forma ma anche il giocatore ad essere stato più tempo in campo. L'anno scorso i due si sono affrontati proprio in semi ed è stato Casper a imporsi nettamente per 6-3, 6-4, 6-0.