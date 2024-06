Roland Garros - Bolelli e Vavassori pazzeschi: in doppio la prima finale per l'Italia

Il tennis azzurro continua a vivere un momento pazzesco. L'Italia parte benissimo con le quattro semifinali Slam in cui sarà grande protagonista (fra giovedì e venerdì): Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per l'atto conclusivo del doppio maschile al Roland Garros superando i due specialisti, numeri uno della Race Atp, Rohan Bopanna e Matthew Ebden.

Un altro traguardo storico quello raggiunto dal 38enne bolognese e dal 29enne torinese, che sono diventati quest'anno una delle coppie più forti al mondo in questa disciplina. Sono i numeri a confermarlo: dopo gli Internazionali d'Italia, il duo azzurro si è ripetuto e ha nuovamente battuto i migliori, conquistando la seconda finale Slam consecutiva.

Infatti, già agli Australian Open Bolelli e Vavassori avevano sorpreso la concorrenza spingendosi fino in fondo alla manifestazione. L'Italia tornerà a giocare l'atto conclusivo del doppio maschile addirittura dopo 65 anni dall'ultima volta: nel 1959 ci riuscirono Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, prima di un vuoto durato tantissimo tempo.

Una vittoria pesantissima anche per la classifica personale dei due: Vavassori ha raggiunto la posizione numero 8, mentre Bolelli lo ha seguito a ruota salendo in nona piazza. Entrambi si sono così garantiti di diritto le Olimpiadi, che si disputeranno proprio su questi campi in terra battuta a Parigi.

Tre set, quasi due ore di gioco

Diversi i momenti chiave della partita: nel primo set, sotto 3-1, Bolelli e Vavassori hanno trovato l'energia e la qualità per recuperare lo svantaggio. Sul 5-5 sono stati gli avversari ad andare in difficoltà e a concedere una palla break, sfruttata in modo cinico dagli italiani, poi abili a chiudere la pratica (7-5).

Nel secondo la coppia anglo-indiana è partito fortissimo ma sul 3-0 Ebden ha richiesto l'intervento dei fisioterapisti per un problema inguinale. Questo infortunio non ha fermato i due, che si sono presi il set per 6-2 strappando in un'altra occasione il servizio ai rivali.

L'avvio del parziale decisivo è stato cruciale: gli azzurri hanno avuto attimi di grande tensione nel primo turno in battuta, sotto 15-30 ma poi recuperato e portato a casa. Da lì in poi non hanno sbagliato quasi più nulla, approfittando anche delle condizioni precarie di Ebden e della stanchezza del suo compagno Bopanna.

Bolelli e Vavassori si sono portati avanti di un break (3-1) e hanno spento ogni tentativo disperato di rimonta. Il 6-2 finale ha regalato una gioia immensa ai due italiani e al loro angolo.