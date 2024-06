Roland Garros - Alexander Zverev centra la semifinale: sarà lui a sfidare Casper Ruud

Il giocatore tedesco elimina Alex de Minaur nei quarti di finale: venerdì sfida con Ruud per un posto in finale

Entrambe le semifinali si giocheranno venerdì 7 giugno. Ancora da stabilire l'ordine ma è probabile che la prima possa essere quella tra Alcaraz e Sinner che hanno avuto un giorno di riposo in più tra quarti e semifinali rispetto a Zverev e Ruud .

Zverev in vena di ulteriori regali ha servito per il match sul 5-3 ma ha perso il servizio.

Disastroso avvio per Zverev che è andato sotto 0-4, ma quando ha smesso di sbagliare è risalito 6-5. Al primo set point ha chiuso e si è portato due set a zero. Un De Minaur demoralizzato nel terzo set ha tenuto fino al 2-3, poi ha ceduto il servizio ma.

Era favorito il giocatore tedesco prima di questa partita di quarti di finale e la sua superiorità rispetto al tennista australiano si è vista in campo. Dopo un break e contr-break iniziali, il momento decisivo del primo parziale è arrivato nel settimo game quando il tedesco ha nuovamente fatto il break per andare a chiudere 6-4.

Per il tedesco, testa di serie numero 4, è la seconda semifinale Slam del 2024 dopo quella in Australia e la quarta semifinale al Roland Garros: venerdì proverà ad accedere alla prima finale di Parigi della sua carriera.

La parte alta del tabellone maschile del Roland Garros vedrà disputarsi una semifinale tra Casper Ruud che ha superato questo turno senza giocare per il noto forfait di Novak Djokovic e Alexander Zverev che ha battuto Alex de Minaur col punteggio di 6-4 7-6 6-4.

