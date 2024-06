Roland Garros - Day 12: Jasmine Paolini, è caccia alla finale: l'orario del match

In campo anche la coppia tutta azzurra Bolelli-Vavassori, nuovamente opposti a Bopanna-Ebden

Unico pensiero per Jannik Sinner prima della semifinale con Alcaraz: le sue parole

Simone Bolelli e Andrea Vavassori proveranno a spingersi fino in fondo al main draw di doppio.

Ben 11 i precedenti tra le due giocatrici, con la polacca che ha conquistato ben 10 scontri diretti (unica sconfitta a Cincinnati nel 2023). Il gran finale sul centrale sarà affidato all'italiana Jasmine Paolini, opposta alla giovanissima russa Mirra Andreeva: per entrambe bisognerà gestire l'emozione della prima semifinale Slam della carriera.

Non prima delle 15 il palcoscenico sarà tutto preso dalla prima semifinale femminile, che vedrà impegnate la numero uno Iga Swiatek e l'americana Coco Gauff, da lunedì già certa di essere la seconda del ranking Wta.

Daniil Medvedev: "Non mi rimprovero nulla. Vi dico chi vincerà il Roland Garros" 1 giorno fa

Giovedì 6 giugno l'Italia si giocherà le prime due semifinali Slam delle quattro conquistate meritatamente sul campo al Roland Garros. Saranno giornate intense a Parigi, con gli azzurri grandi protagonisti in tutte le categorie (fatta eccezione solo per il doppio misto).

