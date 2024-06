Roland Garros - Andreeva batte una sofferente Sabalenka. Errani/Paolini in semifinale

Altro colpo di scena nella parte bassa del tabellone principale femminile del Roland Garros. Ad affrontare Jasmine Paolini nel penultimo atto dello Slam parigino non sarà infatti la numero due del mondo Aryna Sabalenka, ma la nuova stella Mirra Andreeva.

All'età di 17 anni - compiuti lo scorso 29 aprile, la russa è diventata la più giovane giocatrice in grado di raggiungere le semifinali in un Major da Martina Hingis nel 1997 agli US Open. Sabalenka ha lottato con tutte le sue forze, perché i problemi allo stomaco le hanno posto un grande ostacolo sul cammino sin dalle primissime fasi della partita.

La bielorussa ha provato a risolvere ascoltando i consigli della fisioterapista e assumendo alcuni medicinali, ma niente ha funzionato. Andreeva non si è lasciata condizionare dalla situazione e si è imposta con il punteggio di ( 5) 6-7 , 6-4, 6-4.

Roland Garros - Andreeva sorprende Sabalenka. Paolini in semifinale anche in doppio con Errani

Sabalenka ha sfruttato la tensione di Andreeva per passare due volte in vantaggio nel set inaugurale. Gli effetti indesiderati più evidenti del problema allo stomaco, però, hanno fatto sentire il loro peso soprattutto nei turni di battuta.

Tanti i doppi falli e le seconde poco efficaci che hanno rimesso sempre in carreggiata Andreeva. La tennista classe 2007 ha tremato quando ha servito per il parziale e Sabalenka non l'ha perdonata nel tie-break. La seconda frazione ha quasi ripetuto lo stesso andamento; Andreeva ha cambiato l'epilogo.

Senza pensare al contro break subito settimo game, la russa ha trasformato il secondo set point offertole dalla rivale sul 5-4. Il decimo gioco ha deciso il terzo set, quando Andreeva ha convertito il secondo match point con un fantastico lob che ha lasciato ferma Sabalenka.

Momento magico per il tennis italiano: Jasmine Paolini e Sara Errani sono in semifinale nel torneo di doppio. Risultato mai in discussione quello maturato sul Court Simonne-Mathieu ai danni di Emma Navarro e Diana Shnaider. Le azzurre hanno dominato in lungo e in largo rifilando un netto 6-3, 6-3 alle avversarie.