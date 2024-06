Roland Garros - Jasmine Paolini show: batte Rybakina, vola in semifinale ed è top 10

Una grandissima prestazione, solida e coraggiosa, contro una numero 4 del mondo che ha dovuto affrontare una giornata decisamente negativa. E alla fine sono stati i fan italiani a poter gioire. Jasmine Paolini si è regalato il sogno di disputare la prima semifinale Slam della carriera, proprio sulla terra rossa del Roland Garros.

Dopo il trionfo al Master 1000 di Dubai, un altro storico e super traguardo raggiunto: la tennista allenata da coach Renzo Furlan ha saputo imporsi su Elena Rybakina, ottenendo anche la certezza (da lunedì) di essere tra le prime 10 del mondo nel ranking Wta.

L'azzurra si è dimostrata subito in fiducia e solida fra servizio e scambi da fondo campo, a differenza della sua avversaria. Un inizio quasi da incubo per la 24enne, che non ha trovato per niente continuità con i suoi colpi (dritto ma anche rovescio) e concesso tantissimi gratuiti.

La toscana non poteva che approfittarne, strappando in apertura la battuta e procurandosi palle break in ogni game in risposta. Il risultato finale è stato un netto e pesante 6-2, con la 28enne che ha ceduto un solo punto al servizio (quello del 40-15 prima di chiudere il set).

Paolini ha dato seguito all'ottimo rendimento, ottenendo un break anche nel secondo parziale (2-1). Pian piano la kazaka è però entrata definitivamente, riuscendo a strappare subito il contro-break. L'italiana non si è lasciata intimorire e ha proseguito a giocare il suo tennis: Rybakina ha raggiunto quota 30 errori non forzati e si è ritrovata a rincorrere nel punteggio.

Jasmine ha avuto l'occasione di mettere una buona ipotetica sul match ma non l'ha sfruttata, anche per aver sentito mentalmente il momento: sul 4-3 40-15, al servizio, la nativa di Castelnuovo di Garfagnana non ha chiuso il game in suo favore, concedendo il nuovo contro-break.

L'inerzia è così cambiata: nel turno di battuta successivo Paolini è finita sotto 30-40 e la numero 4 del main draw si è conquistato il punto del set point grazie anche alla sua esperienza in questo tipo di momenti (6-4).

Il numero degli scambi è aumentato e la battuta ha cominciato a fare sempre meno la differenza: aspetti che hanno così registrato quattro break consecutivi all'inizio del parziale decisivo. Le due sono tornate ad avere un buon rendimento al servizio dal 2-2.

La svolta nel nono game: dopo un ace, Rybakina ha sbagliato ben quattro volte e praticamente regalato il break all'atleta classe 1996. Paolini ha avuto l'opportunità di servire per il match ed è stata bravissima a coglierla dopo due ore di battaglia (6-4).

Bolelli-Vavassori, semifinale a Parigi

Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano a stupire in doppio. I due azzurri, numeri 3 della Race stagionale, sono riusciti a conquistare le semifinale del Roland Garros, battendo l'esperta e forte coppia composta da Joe Salisbury e Rajeev Ram.

L'incontro non aveva preso una buona piega per gli italiani, che hanno rimediato un pesante 6-1 nel primo set. Il bolognese e il torinese hanno trovato le energie e la capacità di reagire e cominciare una poderosa rimonta ai danni dello statunitense e dell'inglese: il break nel quarto gioco è stato decisivo per impattare, con Bolelli e Vavassori che hanno annullato ben 4 chances di contro-break agli avversari prima di chiudere il parziale 6-3.

Nel set decisivo, regolare e non deciso con un super tie-break a 10, Ram e Salisbury si sono lasciati sorprendere sul 3-3, dopo aver avuto altre 4 opportunità di strappare il servizio agli italiani. Avanti di un break, gli azzurri hanno difeso in modo impeccabile il vantaggio fino al 6-4.

Il risultato ha consentito ad Andrea Vavassori di entrare nella top 10 del ranking Atp di doppio, staccando un pass diretto per le Olimpiadi di Parigi.