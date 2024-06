Roland Garros, quote semifinale Alcaraz-Sinner: ecco che cosa dicono i bookmakers

La semifinale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è sicuramente molto attesa. Venerdì pomeriggio sul campo centrale Philippe Chatrier i due giocatori si sfideranno per andare in finale al Roland Garros. Cosa dicono i bookmakers di questa partita? Chi è il giocatore favorito per andare in finale? I bookmakers sembrano avere le idee molto chiare.

Vediamo i numeri di quattro diverse agenzie di scommesse. Per la nota agenzia internazionale William Hill il favorito di questa semifinale è decisamente Carlos Alcaraz. Il suo successo è pagato a 1,57. La vittoria di Jannik Sinner è pagata a 2,37.

In altre parole per i meno avvezzi scommettendo 10 euro su Alcaraz se ne vincono in totale 15,70. Scommettendo gli stessi 10 euro su Sinner se ne vincono 23,70. Quindi Alcaraz nettamente favorito per William Hill in questa semifinale.

Altra quotazione sempre della stessa agenzia: se si vuole scommettere sul vincente del torneo William Hill invece paga Carlos Alcaraz a 2,10, Jannik Sinner a 3,20, Casper Ruud a 6,50 come Alexander Zverev e Alex de Minaur a 29.

Eurobet: ecco le quote anche sul numero dei set tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner

Anche per Eurobet il favorito della partita è Carlos Alcaraz il cui successo è pagato 1,54 volte la giocata. La vittoria di Sinner qui in tabellone è pagata a 2,31.

Interessante analizzare anche la scommessa con la formula set betting. Ovvero indovinare in quanti set terminerà la partita. Il successo per 3 set a 0 di Alcaraz è pagato a 3,25, tre set a uno per Alcaraz è pagato a 4,10, la vittoria in cinque set dello spagnolo è pagata a 5,60.

Il successo di Sinner in 5 set è pagato a 7,20, la vittoria dell'italiano in 4 set è pagata 6,20 e la vittoria per tre set a zero dell'azzurro è pagata 6. Per bwin Carlos Alcaraz è quotato vincente a 1,60, Jannik Sinner vincente è pagato a 2,30.

Per Better Lottomatica, infine, Carlos Alcaraz è pagato a 1,60 mentre Jannik Sinner è in tabellone a 2,25.