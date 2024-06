Roland Garros, semifinale numero 16 dell'Italia: ecco a chi si aggiunge Jannik Sinner

Con il successo su Grigor Dimitrov nei quarti, Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Roland Garros per la prima volta nella sua carriera. Con quella ottenuta a Parigi, il computo totale delle semifinali Slam dei giocatori italiani tocca quota 23.

In questo articolo ci focalizziamo sulle semifinali dei giocatori italiani nel solo Roland Garros. Slam peraltro tradizionalmente più favorevole ai nostri giocatori visto che delle 23 semifinali Slam totali ben 16 contando sia il periodo pre Era-Open che il periodo Era Open sono avvenute sulla terra battuta parigina.

Nicola Pietrangeli è stato quattro volte in semifinale al Roland Garros, Adriano Panatta a quota 3

Delle sedici semifinali totali al Roland Garros, 10 risalgono al periodo pre Era Open. Nicola Pietrangeli è il primatista con 4 semifinali nel 1959, nel 1960, nel 1961 e nel 1964.

Pietrangeli che poi in due di queste occasioni ha vinto il torneo, nel 1959 e nel 1960 mentre ha perso in finale nel 1961 e nel 1964. Andando ancora più indietro nel tempo ha giocato due semifinali Giorgio De Stefani: una nel 1932 torneo nel quale poi ha raggiunto e perso la finale e nel 1934 nella quale è stato sconfitto.

Due semifinali anche per Giuseppe Merlo nel 1955 e nel 1956, sconfitto in entrambe le occasioni. Una semifinale poi per Uberto De Morpurgo, persa nel 1930 e per Orlando Sirola nel 1960. Per quel che riguarda l'Era Open: tre semifinali per Adriano Panatta: 1973, 1975, 1976 con due sconfitte in semifinale nel 1973 e nel 1975 e l'indimenticabile successo nel torneo del 1976.

Una persa per Corrado Barazzutti nel 1978 e quella persa da Marco Cecchinato nel 2018. Ovviamente a tutti questi giocatori ora si aggiunge Jannik Sinner (2024) che venerdì contro Carlos Alcaraz cercherà di continuare il suo percorso parigino e a diventare dopo Adriano Panatta il secondo italiano in finale al Roland Garros nell'Era Open.