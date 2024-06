Finale senza uno tra Djokovic, Nadal e Federer a Parigi: ecco da quanto non accadeva

Martedì 4 giugno resterà una data impressa nella mente di tutti gli italiani appassionati di tennis Mai era successo prima che un tennista azzurro raggiungesse un tale risultato. Jannik Sinner ce l’ha fatta e a soli 22 anni e 9 mesi ha fatto la storia di questo sport: "Cosa posso dire: innanzitutto è il sogno di tutti.

Cerco di non pensarci molto, perché in questo torneo ho avuto difficoltà negli ultimi 2-3 anni e ora sono in semifinale. Grazie al mio team, questo non sarebbe possibile senza di loro. E anche al pubblico. È un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e coloro che mi stanno guardando, soprattutto dall’Italia", ha dichiarato al termine del match vinto contro Grigor Dimitrov.

Ovviamente spero di rimanere numero 1 per un po' di tempo, altrimenti sarò 2 o 3 ma non mi voglio mettere troppa pressione addosso", ha poi scherzato.

Prima edizione dal 2004 senza i Big 3

L’ufficialità è arrivata però nella modalità che Sinner non si augurava.

Il ritiro di Novak Djokovic dai quarti del Roland Garros, prima ancora di sfidare Casper Ruud, ha spalancato le porte del paradiso al tennista altoatesino, che sportivamente ha avuto un pensiero per il campione serbo: “Vedere Novak che dà forfait è un dispiacere, spero che possa riprendersi il prima possibile”.

Djokovic non avrà ovviamente la possibilità di giocarsi le sue carte per arrivare in finale: questo significa aggiornare un dato che non farà piacere ai fan più affezionati dei Big 3. Questa è infatti la prima edizione, dal 2004, nella quale non figurano il serbo, Roger Federer e soprattutto Rafael Nadal.

Un dato che racconta quanto l’epoca dei tre fuoriclasse sia ormai agli sgoccioli, per far spazio a quella dei giovani, ormai guidati da Alcaraz e Sinner in primis.