Roland Garros - Carlos Alcaraz elimina Tsitsipas. Super-semifinale con Jannik Sinner

Carlos Alcaraz ha battuto 3 set a zero Stefanos Tsitsipas e ha raggiunto Jannik Sinner nella semifinale del Roland Garros. Sarà di fatto una semifinale da sogno venerdì tra il fresco numero 1 del mondo e il tennista spagnolo che dopo aver vinto Us Open 2022 e Wimbledon 2023 cerca di aggiungere anche il Roland Garros alla sua collezione Slam.

6-3 7-6 6-4 il punteggio per Alcaraz con un divario in campo nei fatti che è stato anche più ampio di quanto non indichi il punteggio. Troppa la superiorità di Alcaraz per un giocatore greco che ha provato anche a mischiare le carte, cercando spesso la via della rete ma non ha mai trovato soluzioni per mettere in difficoltà il tennista iberico.

Nemmeno il tempo di partire e Alcaraz è andato subito avanti di un break nel primo set, parziale che è stato chiuso poi 6-3 con un secondo break.

Stessa musica anche nel secondo set con la testa di serie numero 3 sempre in controllo e in fuga sul 4-1.

Qui il giocatore greco ha avuto finalmente una reazione, il dritto ha iniziato ad essere più incisivo e complice un game non perfetto di Alcaraz al servizio è arrivato all'improvviso il contro-break. Dal 4-4 in avanti i giochi hanno seguito i servizi e si è arrivati al tie break senza troppi scossoni.

Qui Alcaraz con la tattica che utilizza regolarmente nelle sfide con Tsitsipas ovvero quella di martellarlo sul rovescio non ha avuto problemi a chiudere il parziale 7-3. Due set a zero per lo spagnolo in un'ora e mezza di gioco.

La crescita di Tsitsipas non è stata sufficiente per dare una svolta alla partita. Il terzo parziale ha seguito con regolarità i servizi fino al 3-3: con un doppio fallo sulla palla break nel settimo game, il greco ha concesso la propria battuta ad Alcaraz che non ha avuto problemi a portare a termine il lavoro in tre set chiudendo 6-4 al servizio.

Un Alcaraz apparso in ottime condizioni che ha tenuto sempre sotto controllo la partita. Venerdì quindi ci sarà un nuovo capitolo della rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Inutile dire che sarà una semifinale attesissima.