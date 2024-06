Roland Garros, Day 11 - L'orario di gioco di Jasmine Paolini contro Elena Rybakina

Mercoledì 5 giugno si completano i quarti di finale dei due tabelloni del Roland Garros. Sarà la volta di Jasmine Paolini che sfida la kazaka Elena Rybakina per potere accedere alle semifinali. Ecco l'orario di gioco e di tutte le altre partite di una giornata che avrà un incontro di meno perchè, come noto, Novak Djokovic si è ritirato dal torneo a causa dell'infortunio al ginocchio quindi Casper Ruud accede direttamente alle semifinali del Roland Garros 2024 senza nemmeno dovere scendere in campo.

Roland Garros 2024, ecco quando gioca Jasmine Paolini

Le tre partite di singolare si giocheranno tutte sul campo centrale Philippe Chatrier. Per quel che riguarda i singolari si inizia alle 14.15 proprio con la sfida che vede Jasmine Paolini opposta alla kazaka Elena Rybakina.

L'allieva di Renzo Furlan cerca di conquistare la semifinale in una gara che ovviamente è tutt'altro che facile. A seguire sul campo centrale sarà la volta della testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka che sarà opposta alla giovanissima Mirra Andreeva.

Le due vincitrici si affronteranno poi giovedì in semifinale. L'altra semifinale vedrà opposte Iga Swiatek e Cori Gauff. L'unica partita di singolare maschile si giocherà in sessione serale. In campo Alexander Zverev reduce da due maratone che affronta Alex de Minaur che ha superato Daniil Medvedev.

Non si gioca prima delle 20.15. Chi vince come detto troverà in semifinale venerdì Casper Ruud. In campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori che nel primo match sul Simonne Mathieu alle 11 sfideranno nel doppio maschile Ram e Salisbury.

Sul campo 14 dopo un ragionevole riposo per Jasmine Paolini, quindi nel tardo pomeriggio, il duo Paolini-Errani sfiderà Navarro-Shnaider.