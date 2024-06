Jannik Sinner, è doppia festa: il nuovo numero uno vola in semifinale a Parigi

Una corsa verso la storia. È una vittoria storica quella di Jannik Sinner su Grigor Dimitrov ai quarti di finale del Roland Garros, che vale la prima semifinale in carriera a Parigi per il nuovo numero uno del mondo.

Finisce 6-2 6-4 7-6(3) in due ore e mezza, con il campione italiano che grazie all’ufficialità del ritiro di Novak Djokovic entra nell’olimpo del tennis, diventando il 29esimo numero uno della storia del tennis.

Jannik attenderà in semifinale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Confortanti le condizioni fisiche del tennista azzurro, apparso totalmente recuperato dall’infortunio all’anca rimediato a Madrid.

Prova in crescendo del bulgaro, al suo primo quarto di finale parigino in carriera e tornato tra i migliori otto in uno slam dopo oltre tre anni. Dimitrov gioca un primo set da incubo, prima di alzare il livello e provare disperatamente a rendere difficile la vita del 22enne di San Candido, con scarsi risultati.

La cronaca

Sinner, dopo la partenza horror agli ottavi contro Moutet, ha imparato la lezione, e imprime al match un’intensità altissima fin dalle prime battute. L’inizio prepotente del bulgaro, che tiene a 0 il primo servizio del set, è soltanto l’unico squillo di un parziale dominato dall’azzurro.

L’altoatesino infila cinque game di seguito, strappando per due volte la battuta al suo avversario. Dimitrov interrompe l’emorragia nel settimo game, ma in quello successivo Jannik chiude senza alcuna fatica il primo parziale.

6-2 in 35 minuti. Il 22enne di San Candido è in condizioni fisiche decisamente più confortanti rispetto a quelle della prima settimana, mentre il linguaggio del corpo del bulgaro è tutt’altro che positivo.

Pronti via e il secondo set si apre con un altro break di Sinner di fronte ad uno sconfortato Dimitrov, che non prova nemmeno a rincorrere la risposta del numero due al mondo. Lo scambio del match arriva nel quarto game.

Dimitrov fulmina Sinner con un fulminante rovescio vincente, costringendo l’azzurro ai vantaggi. Jannik risponde da campione, con due ace che valgono il 3-1. Il numero 10 della classifica Atp riesce a trovare qualche soluzione vincente e prova a farsi sotto.

Ma il campione degli Australian Open non si scompone e archivia con maturità anche la seconda frazione. Dopo 1 ora e 38 minuti arriva la prima palla break dell’incontro per Dimitrov, salvata dal 22enne altoatesino con un cross di dritto micidiale.

Durante il terzo set arriva la notizia che tutti gli italiani aspettavano: Novak Djokovic dà forfait e Sinner sale in vetta al ranking mondiale. La notizia “destabilizza” Jannik, che dopo aver brekkato nel nono gioco si vede strappare la battuta per la prima volta nel match proprio ad un passo dal successo.

Il bulgaro, con un sussulto d’orgoglio, riesce a trascinare la partita al tiebreak, ma è il nuovo numero uno che ha la meglio e portare a casa la sfida.