Roland Garros - Novak Djokovic si ritira: l'infortunio al ginocchio ferma il serbo

Gli esami al ginocchio hanno probabilmente dato esitonegativo e Novak Djokovic ha annunciato che non prenderà parte ai quarti di finale del Roland Garros. Il campione serbo ha dovuto fare i conti con il problema al ginocchio nelle ultime settimane, come ha spiegato in conferenza stampa, ma durante il match contro Francisco Cerundolo una scivolata ha peggiorato la situazione.

Il belgradese è riuscito in qualche modo a ribaltare un incontro che sembrava ormai perso imponendosi al quinto set, ma avvisato tutti che avrebbe dovuto controllare le condizioni del suo ginocchio prima di decidere se scendere in campo o meno con Casper Ruud.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidentemente messo in allarme Djokovic, soprattutto considerando che all'orizzonte ci sono Wimbledon e i Giochi Olimpici di Parigi 2024, a cui lui tiene tantissimo.

Le condizioni di Djokovic andranno valutate nelle prossime settimane.

Un ritiro che consentirà a Jannik Sinner di diventare ufficialmente il nuovo numero uno del mondo a partire dal prossimo lunedi e a prescindere dal risultato che conseguirà al Roland Garros.

Jannik Sinner is the NEW WORLD NUMBER ONE.



29th ATP #1 in the history of the men's rankings.



And he will get know that after he finishes his match vs. Dimitrov... pic.twitter.com/LjIzWYZpD9 — José Morgado (@josemorgado) June 4, 2024