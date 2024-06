Telecamere in testa agli arbitri al Roland Garros? Il tweet tranciante di Andy Murray

Gli spettatori più attenti avranno notato che da questa edizione del Roland Garros è stata inserita una nuova tecnologia. I giudici di sedia sono stati dotati di telecamere frontali. In modo che quando scendono dal seggiolone per vedere una palla, in linea teorica la regia usando quella camera potrebbe far vedere la visuale dell'arbitro agli spettatori a casa.

Di fatto lo strumento è posizionato all'altezza delle orecchie dei giudici di sedia e nell'intento ci sarebbe quello di far comprendere meglio al pubblico la visuale dell'arbitro durante il controllo di un rimbalzo sulla terra battuta parigina e i suoi dialoghi live e le interazioni con i giocatori.

La novità, per la verità utilizzata in maniera non molto intensa durante le partite, di fatto ha lasciato molto perplesso Andy Murray. Il giocatore britannico, che è stato eliminato al primo turno del Roland Garros in maniera molto netta da Stan Wawrinka, ha ironizzato su questa innovazione sul suo profilo X (ex Twitter).

Di fatto Murray ha scritto: "Esiste un uso peggiore della tecnologia nello sport rispetto all'introduzione della telecamera sulla testa dell'arbitro al Roland Garros?"

"Esiste, scrive Murray, un uso peggiore della tecnologia nello sport rispetto all'introduzione della telecamera frontale dell'arbitro al Roland Garros? Questa fotocamera ha un aspetto terribile e da quello che ho visto non aggiunge nulla alle persone in qualche modo coinvolte nella partita! ".

Is there a worse use of technology in sport than the introduction of the umpire head cam at Roland garros?! 😂 looks horrendous and from what I’ve seen offers nothing to anyone involved in the match!

🤷‍♂️😮 — Andy Murray (@andy_murray) June 3, 2024