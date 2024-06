L'impressione è che il match point salvato contro Naomi Osaka al secondo turno abbia ulteriormente fortificato lo spirito e il cuore di una giocatrice che sulla terra battuta sa solo vincere. Sono diventati 19 i successi consecutivi ottenuti da Iga Swiatek al Roland Garros, 17 su questa superficie con una serie aperta nel quinto 1000 stagionale e che potrebbe portarla a completare una clamorosa tripletta sull'asse Madrid-Roma-Parigi.

La polacca ha sempre battuto senza troppi patemi Marketa Vondrousova e, anche oggi, il campo ha raccontato una storia chiara. Dopo aver rifilato un sonoro 6-0, 6-0 ad Anastasia Potapova, Swiatek ha ben pensato di ripartire da un bagel lanciando un forte messaggio alla giocatrice ceca.

Roland Garros - Iga Swiatek sovrasta Vondrousova: affronterà Coco Gauff in semifinale

Vondrousova ha sicuramente contributo a rendere il primo set privo di senso, perché non ha mai cercato di fare qualcosa di diverso per provare a mettere in difficoltà Swiatek.

La polacca ha ringraziato ed esteso il suo dominio controllando ogni scambio da fondo campo e mandando fuori giri la rivale. Nel secondo parziale, Swiatek ha risposto presente nell'unico vero momento di "tensione" e cancellato una palla break sull'1-1 guadagnando la rete.

Nel gioco successivo è arrivato un altro doloroso break e la nativa di Varsavia non si è più fermata fino al 6-0, 6-2. In semifinale sfiderà Coco Gauff, avversaria che ha sconfitto in dieci occasioni su undici, quattro su quattro sul rosso senza mai perdere un set.

Una importante reazione ha permesso all'americana di battere in rimonta Ons Jabeur con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3. Nel settimo game, Gauff ha perso il controllo del rovescio e il servizio conferendo fiducia a Jabeur. La tunisina è stata brava a non lasciarsi influenzare dai due set point non convertiti prima di chiudere al servizio.

Nella seconda frazione, dal 2-1, tutto è cambiato. Jabeur ha smarrito la rotta e, nonostante l'immediato contro break, ceduto tre volte di fila la battuta. Gauff ha sfruttato il momento favorevole e iniziato anche il set decisivo nel migliore dei modi.

Jabeur ha lottato per non uscire dalla disputa: ha annullato un match point sul 2-5 e si è procurata una chance sul 3-5. La statunitense non si è scomposta e ha allontanato i guai con un servizio vincente. Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano i quarti di finale in doppio superando con un netto 6-2, 6-0 Amina Anshba e Anastasia Detiuc.

Per non fermarsi e continuare a sognare dovranno eliminare Emma Navarro e Diana Shnaider.