Roland Garros - Alexander Zverev doma Holger Rune. Sarà Ruud a sfidare Novak Djokovic

Altra maratona e altra partita finita a tarda notte al Roland Garros. Negli ottavi di finale il numero 4 Alexander Zverev ha sconfitto il numero 13 Holger Rune col punteggio di 4-6 6-1 5-7 7-6 6-2 in una partita finita alle 1.40 in 4 ore e 11 minuti di gioco.

E' stata per la verità una partita che non è mai riuscita a decollare del tutto dal punto di vista dello spettacolo. Per Zverev ora c'è un quarto di finale contro Alex De Minaur che ha battuto Daniil Medvedev.

Primo set deciso da un break al quarto gioco con Rune che è andato avanti 3-2 e poi ha portato a termine il primo parziale con il punteggio di 6-4. Nemmeno il tempo di partire nel secondo set e il danese in un game fiume ha perso il servizio con Zverev che si è involato sul 2-0.

Zverev ha poi chiuso il secondo set col punteggio di 6-1. Il primo a mettere la testa avanti nel terzo set è stato Rune (2-0) ma Zverev è rientrato prontamente nel set che ha seguito i servizi fino al 6-5 per il danese.

Qui la testa di serie numero 4 del torneo ha giocato un game disastroso perdendo il servizio a quindici con una volée di rovescio larga sul secondo set point. 7-5 Rune, sopra due set a uno. Il quarto set si è aperto con break e controbreak ma è Zverev che nel settimo game è andato in fuga, si è staccato sul 5-3 ma al momento di servire per portare la partita al quinto set si è inceppato e ha perso il servizio.

L'epilogo del set è arrivato ai tie break, Zverev è stato il primo a mettere il naso avanti (3-1) si è portato sul 5-1 dominando il gioco decisivo vinto 7-2 e portando la sfida al quinto set. Zverev è partito con il vantaggio di servire per primo.

Dopo essere andato molto vicino al break nel secondo game (4 palle break fallite), nel quarto game è andato in fuga, ha consolidato sul 4-1 e ha chiuso 6-2 set e partita. Uno Zverev molto a corrente alternata ma che ha saputo fare la differenza nei momenti che contano e eliminare Rune.

Roland Garros, Casper Ruud sarà l'avversario di Novak Djokovic nei quarti

Sarà Casper Ruud il prossimo avversario di Novak Djokovic. A sfidare il numero 1 del mondo toccherà al giocatore norvegese finalista delle ultime due edizioni del Roland Garros.

Ruud ha eliminato in ottavi di finale Taylor Fritz col punteggio di 7-6 3-6 6-4 6-2 sul campo Suzanne Lenglen. La partita si è conclusa su un doppio fallo di Fritz. Singolare maschile, tabellone quarti di finale: Djokovic-Ruud; A.Zverev-De Minaur; Tsitsipas-Alcaraz; Dimitrov-Sinner.