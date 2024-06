Quello che sembrava poter diventare un altro giorno di ordinaria amministrazione in ufficio, alla fine, stava per trasformarsi in un vero dramma per Novak Djokovic. Il serbo si è opposto al destino e ha rifiutato ancora la sconfitta superando Francisco Cerundolo e, soprattutto, i problemi fisici.

Il campione serbo ha dominato sotto ogni punto di vista il primo set, ma in apertura di secondo un problema al ginocchio - forse palesatosi già nella precedente partita - gli ha impedito di competere al massimo delle sue possibilità.

È stata la resilienza che appartiene solo ai fenomeni a dare una mano a Djokovic, che con un'altra eroica rimonta ha guadagnato l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros e aggiunto in bacheca altri due incredibili record.

Nessuno ha vinto più partite e raggiunto più quarti di lui in uno Slam: ha staccato, in entrambi i casi, Roger Federer portandosi a quota 370 da una parte e 59 dall'altra.

Roland Garros - Un eroico Djokovic rifiuta la sconfitta e supera Cerundolo in 5 set

Il belgradese ha fatto il brutto e il cattivo tempo e guadagnato l’1-0 rapidamente controllando gli scambi senza patemi.

Nel secondo set, però, il dolore al ginocchio si è intensificato e Djokovic è stato costretto a richiedere il medical time out. Da quell’istante, l’incontro ha cambiato volto e il 37enne ha cancellato due palle break sull’1-2, quattro sul 2-3 e una sul 3-4 affidandosi al servizio e a soluzioni estemporanee come il serve & volley.

Cerundolo ha tentennato fino al dodicesimo game: Djokovic ha sbagliato il dritto sul secondo set point offerto al rivale. Nel terzo, il serbo è passato subito in svantaggio e non si è mai reso pericoloso in risposta incassando un doloroso 3-6.

La tensione ha divorato Cerundolo che avanti di un break nel quarto parziale ha permesso a Djokovic di rientrare e, dopo aver sprecato una palla break, perso nuovamente il servizio sul 5-6. Il serbo ha sentito l'odore del sangue e provato in tutti i modi a trarre energia da ogni situazione.

Cerundolo ha recuperato il break di svantaggio nel set decisivo, ma Djokovic ha fatto la voce grossa sul 4-3 dando il massimo e colpendo un magnifico rovescio in contropiede terminato sulla riga. Il match è finito 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3.

Considerando che in cinque delle precedenti sette partecipazioni al Roland Garros è uscito all’esordio, la sconfitta subita da Daniil Medvedev contro Alex de Minaur non può essere considerata una vera sorpresa.

Il russo - nel corso degli anni - ha compiuto importanti passi in avanti sulla terra battuta, ma si tratta comunque di una superficie che non esalta ma neutralizza alcuni aspetti fondamentali del suo gioco. Orientando lo sguardo dall’altra parte della rete, inoltre, è impossibile non notare la costante crescita di De Minaur, diventato il primo australiano a spingersi fino ai quarti di finale a Parigi da Lleyton Hewitt nel 2004.

Il 25enne è stato bravo a reagire dopo un inizio sottotono e si è imposto in rimonta 4-6, 6-2, 6–1, 6-3. Medvedev ha avuto, come nel match vinto contro Tomas Machac, un rendimento inconsueto al servizio.

Nel set inaugurale è riuscito a tamponare la situazione; nel secondo, invece, ha ceduto la battuta due volte consecutive. Lo stesso è accaduto nella terza frazione, quando non ha invertito la rotta raccogliendo un solo game.

Medvedev è tornato a combattere e solo sul 3-3, nel quarto parziale, ha alzato bandiera bianca perdendo in malo modo te giochi di fila. Altra convincente prestazione di Aryna Sabalenka, che conquista i quarti di finale senza lasciare nemmeno un set per strada.

La bielorussa ha regolato la testa di serie numero 22 Emma Navarro con un netto 6-2, 6-3.