Roland Garros - Jannik Sinner, inizio da incubo! Poi la svolta che stende Moutet

Jannik Sinner ha avuto un primo set come non si ricordava da tempo nel quale è stato dominato da Corentin Moutet. Poi ha preso le misure al giocatore francese, numero 79 del ranking Atp, che nel frattempo è anche calato e ha vinto in 4 set la partita di ottavi di finale del Roland Garros.

2-6 6-3 6-2 6-1 il punteggio per Sinner che si è qualificato per i quarti di finale. Primo set veramente da incubo per il giocatore italiano che non è riuscito a prendere le misure nello scambio con Moutet commettendo errori in serie.

Moutet è volato sul 5-0 con un uso massiccio della palla corta per destabilizzare il campione di Melbourne. Sinner ha avuto una reazione d'orgoglio che l'ha portato a fare due game di fila ma poi il francese ha chiuso 6-2.

Moutet di fatto padrone del campo, Sinner è stato in difficoltà come poche volte in questa parte iniziale del 2024. La domanda più che legittima era: fino a che punto Moutet poteva reggere questi ritmi?

Jannik Sinner riesce a dare la svolta alla partita a metà secondo set

Il secondo set non è partito tanto meglio.

Game lottatissimo su servizio dell'italiano con Moutet che ancora una volta ha strappato il servizio a Sinner. La capacità di mischiare le carte, alternare accelerazioni improvvise a palle corte non ha dato punti di riferimento all'italiano.

Ma questa volta la reazione del numero 2 del mondo è stata immediata col contro-break. Sinner ha iniziato a leggere meglio le continue smorzate di Moutet e la svolta del set è arrivata nel sesto gioco quando l'azzurro è riuscito per la prima volta a staccare l'avversario e a "fuggire" sul 4-2.

Sinner è volato 5-2 ritrovando servizio e dritto vincente. Il numero 2 del mondo con pazienza ha trovato le contromisure all’avversario. Moutet ha iniziato a sbagliare qualche colpo in più. Sinner ha chiuso questo parziale nel nono game al servizio.

Il tennista francese ha iniziato il terzo set al servizio con un ace battendo da sotto ma è stato Sinner a fare il break immediato e a fare gara di testa portandosi sul 2-0 con una meravigliosa palla corta vincente.

Moutet ha ceduto un altro break a zero e Sinner è volato sul 4-1 e ha concluso il set 6-2. Il break in apertura di quarto set è stato di fatto la sentenza definitiva sulla partita: Sinner ha strappato ancora una volta la battuta all'avversario, ha allungato e non è più stato ripreso da un Moutet in chiaro debito d'ossigeno.

Ora Sinner giocherà nei quarti di finale contro Grigor Dimitrov che continua la sua stupenda cavalcata eliminando Hubert Hurkacz col punteggio di 7-6 6-4 7-6 e in questo modo si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros. Con questo risultato Dimitrov ha raggiunto almeno una volta i quarti di finale in tutti e 4 gli Slam.