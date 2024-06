Roland Garros - Day 9: ecco quando giocano Paolini e Djokovic. Big match Zverev-Rune

Si completeranno gli ottavi di finale nel tabellone principale maschile e femminile. Una giornata particolare e tutta da vivere quella di lunedì al Roland Garros, con diversi match interessanti che si svolgeranno sui principali campi del torneo.

Sul Philippe-Chatrier si comincerà alle ore 11, come accaduto domenica, con la sfida tra la kazaka Elena Rybakina e l'ucraina Elina Svitolina. La numero 2 del mondo Aryna Sabalenka sarà protagonista al termine di questo incontro: affronterà l'ostica statunitense Emma Navarro, cbe è entrata in top 30 quest'anno grazie a una serie di risultati convincenti.

Non prima delle ore 16 Novak Djokovic tornerà in campo dopo la grande maratona di 4 ore e mezza dell'altra sera contro Lorenzo Musetti: questa volta il campione serbo sarà chiamato a battagliare con l'argentino Francisco Cerundolo, tennista da non sottovalutare ha eliminato al terzo turno Tommy Paul.

In sessione serale, dalle 20:15, è in programma il big match tra il tedesco Alexander Zverev e il giovane danese Holger Rune.

Le gare sul Suzanne-Lenglen

Sarà proprio Jasmine Paolini ad aprire le danze sul Suzanne-Lenglen: l'italiana cercherà di raggiungere i quarti nel confronto con la sorprendente russa Elina Avanesyan, che ha eliminato la testa di serie numero 7 del main draw Qinwen Zheng.

Poi spazio al russo Daniil Medvedev, che dovrà vedersela con l'australiano Alex De Minaur. L'ultima francese rimasta in tabellone femminile Varvara Gracheva (nata in Russia) sfiderà la giovanissima Mirra Andreeva.

Chiusura affidata a un'altra super sfida tra l'americano Taylor Fritz e il norvegese Casper Ruud, due volte finalista negli ultimi anni al Roland Garros. Ecco il programma nel dettaglio.