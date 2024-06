Forte del vantaggio negli scontri diretti maturato prima del match odierno, Felix Auger-Aliassime aveva spiegato di credere fermamente nelle sue possibilità di vittoria contro Carlos Alcaraz. E, invece, il campo ha raccontato tutt'altra storia.

Il canadese non ha servito con il rendimento di cui ha bisogno un tennista per mettere in difficoltà un campione del calibro di Alcaraz e, a partire dalla parte centrale del secondo set, ha accusato anche un problema all'inguine chiedendo il medical time out.

Lo spagnolo ha giocato la sua partita e, senza nemmeno strafare, ha raggiunto per la terza volta consecutiva i quarti di finale al Roland Garros imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-1. Una statistica che gli permetterà di unirsi a un ristretto club popolato solo da chi è riuscito a spingersi fino ai quarti dello Slam parigino in tre occasioni ancora prima di compiere 22 anni.

Club a cui sono iscritti Bjorn Borg, Rafael Nadal, Mats Wilander, Michael Chang, Andre Agassi, Novak Djokovic e Boris Becker.

Roland Garros - Alcaraz domina contro Auger-Aliassime: sfiderà Tsitsipas ai quarti di finale

Auger-Aliassime ha in realtà iniziato benissimo l'incontro e brekkato Alcaraz nel game inaugurale colpendo un ottimo rovescio in contropiede.

Il canadese non ha sfruttato l'inerzia e ha subito l'immediato contro break commettendo tre brutti gratuiti. Lo spagnolo ha continuato a spingere e Auger-Aliassime, salvatosi nel quarto game, si è arreso sul 4-3: Alcaraz ha costruito con il rovescio e chiuso a rete.

A spostare gli equilibri nella seconda frazione è stato probabilmente il quarto gioco, perché lo sforzo massimo prodotto da Auger-Aliassime non ha ricevuto alcun premio. Nel game successivo, Alcaraz ha ipnotizzato il rivale con un magnifico passante di rovescio sulla palla break.

Auger-Aliassime ha richiesto l'intervento del fisioterapista per un fastidio all'inguine e, dopo essere tornato dagli spogliatoi, si è procurato tre chance di fila. Il 21enne di El Palmar non ha fatto una piega e rimontando da 0-40 sferrato un grande colpo all'avversario.

Un colpo del ko capace di incidere anche in un terzo set che ha visto Auger-Aliassime aggiornare una sola volta il tabellino. Alcaraz se la vedrà ai quarti con un altro dei maggiori indiziati per la conquista del titolo, ovvero Stefanos Tsitsipas.

Avanzano nel torneo di doppio Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Il duo azzurro ha sconfitto in una complicata partita Marcelo Melo e Rafael Matos con un doppio 7-5. Agli ottavi di finale ci sarà la difficile sfida con gli australiani Jordan Thompson/Max Purcell.